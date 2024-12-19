Год высоких ставок

В 2024 году ключевая ставка ЦБ РФ росла трижды: в июле с 16 до 18%, в сентябре — до 19% и в октябре — до 21%. На этом фоне Банк России обновил и прогноз ее дальнейшего движения. Business Guide разбирался, как эти события отразились на развитии ключевых отраслей экономики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сегодняшний рост промышленности в Петербурге происходит за счет проектов, которые были начаты, прокредитованы, авансированы до повышения ставки Центробанка и скачка валютного курса Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Вклад промышленного комплекса в формирование доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города является наибольшим и составляет более 48% Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Сегодняшний рост промышленности в Петербурге происходит за счет проектов, которые были начаты, прокредитованы, авансированы до повышения ставки Центробанка и скачка валютного курса Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Вклад промышленного комплекса в формирование доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города является наибольшим и составляет более 48% Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото

Эксперты отмечают, что в 2024 году экономика обоих регионов демонстрирует рост. Так, по данным Петростата, с января по октябрь индекс промышленного производства (ИПП) Северной столицы по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 12,7%. В Ленобласти ситуация похожая, правда, темпы роста чуть скромнее: 8,6% (за период с января по сентябрь). В целом по России тоже наблюдается положительная динамика развития промышленности, однако локально в Петербурге ее темпы роста почти втрое выше. Так, по подсчетам Росстата, в январе — сентябре 2024 года ИПП РФ составил 104,4% по сравнению с январем — сентябрем 2023-го. Растут в Петербурге и инвестиции в основной капитал промышленных предприятий. По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, за первое полугодие 2024-го он составил 89,6 млрд рублей (или 126,9%) в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

В комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга подчеркивают, что оперативная статистическая информация об итогах социально-экономического развития за десять месяцев 2024 года свидетельствует о сохранении положительных тенденций по ключевым показателям экономики города. И пока делать выводы о влиянии последнего повышения ключевой ставки на отрасли преждевременно. Отсроченный эффект можно будет оценить в январе-феврале, когда будут опубликованы данные по итогам 2024 года.

В комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области также считают, что повышение ключевой ставки имеет отложенный эффект для региональной экономики. В настоящее время появляются лишь признаки отрицательного движения, которые выражаются в замедлении обновления основных фондов предприятий и снижении инвестиционной активности.

Показательный индекс

По данным Петростата, наибольшее влияние на ИПП Санкт-Петербурга в январе — октябре 2024 года оказало его значение в обрабатывающих производствах. ИПП обрабатывающих производств в этот период составил 114,2%. Основным драйвером промышленного производства остается машиностроительный комплекс: производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+64,6%, доля — 14,8%); производство прочих транспортных средств и оборудования (+34,4%, доля — 6,2%); производство прочей неметаллической минеральной продукции (+16,7%, доля — 4%); обработка древесины и производство изделий из дерева (+16,4%, доля — 4,4%); производство пищевых продуктов (+ 4%, доля — 9,8%).

Кроме того, рост наблюдается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+260,6%), одежды (+46%); электрического оборудования (+28,1%); напитков (+18,1%), полиграфической деятельности и копировании носителей информации (+16,3%), бумаги и бумажных изделий (+14,8%), текстильных изделий (+10,8%), химических веществ и химических продуктов (+5,2%), ремонте и монтаже машин и оборудования (+2,7%), производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+2,1%). Объем отгруженных товаров в обработке составил 127,3% к уровню прошлого года — 4 126,032 млрд рублей.

Также по итогам января — октября 2024 года наблюдается рост оборота организаций: 27,1 трлн рублей, что на 22,2% больше аналогичного периода предыдущего года. Наибольший рост по этому показателю зафиксирован в строительстве (+37,1%); деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+35,7%); транспортировке и хранении (+34,5%); профессиональной, научной и технической деятельности (+32,0%).

При этом, как отмечают в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, объективно все отрасли испытывают давление от высокой ключевой ставки. Сегодняшний рост промышленности в Петербурге происходит за счет проектов, которые были начаты, прокредитованы, авансированы до повышения ставки Центробанка и скачка валютного курса. А набранный темп развития промышленности — это задел для достижения обновленных национальных целей по развитию экономики.

По данным ведомства, в Северной столице сегодня более 860 крупных и средних предприятий промышленности, а также 26,6 тыс. микро- и малых предприятий, где работает более 420 тыс. человек. Вклад промышленного комплекса в формирование доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города является наибольшим и составляет более 48%.

Планируется, что снижение доступности привлечения заемных средств, особенно на долгосрочные программы развития промышленных компаний, отчасти будет компенсировано возможностями, которые реализуются за счет механизмов поддержки федеральных и региональных фондов развития промышленности, а также за счет мер поддержки, заложенных в различные типы субсидий национальных проектов. «Кто имеет доступ к программам господдержки и госзаказ, находятся в лучшем положении. Но, насколько я понимаю, портфель господдержки, например, по промышленной ипотеке в будущем году будет также сокращаться. Поэтому мы, со своей стороны, опираемся на собственные силы»,— замечает Сергей Зеленьков, генеральный директор компании «Супротек», ведущий эксперт «Ассамблеи автомобилистов».

«В свете перезагрузки национальных проектов мы рассчитываем частично нивелировать негативный эффект от высокой ключевой ставки и сконцентрировать усилия прежде всего на развитии стратегических направлений промышленности города, чтобы сохранить динамику роста. Петербург — один из лидеров в стране по объему поддержки предпринимательства. В прошлом году мерами поддержки удалось охватить более 15% крупных и средних промпредприятий города, причем самыми востребованными стали займы Фонда развития промышленности и субсидии на лизинг. Сегодня капитализация фонда составляет 12,6 млрд рублей, что делает его одним из крупнейших в стране. В 2025 году промышленность Петербурга получит более 1,4 млрд рублей, а малый и средний бизнес — не менее 2,7 млрд. Общий объем налоговых льгот для бизнеса составит около 60 млрд рублей в год»,— поясняют в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В зоне риска

По мнению экспертов, глобально рекордное повышение ключевой ставки было ожидаемо и не стало сюрпризом для бизнеса. «Многие успели подготовиться, завершая текущие инвестпроекты, закупая оборудование и необходимые комплектующие впрок. Но последствия, конечно будут. Издержки компаний велики, многие работают на пределе возможностей»,— отмечает Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (ЛОТПП).

По словам Дмитрия Панова, председателя Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», ситуация в Северной столице, как и в других регионах страны, сильно варьируется в зависимости от отрасли или даже отдельно взятой компании. Организации с относительно невысокой долговой нагрузкой (до 50% от прибыли), использующие собственные средства для развития, выигрывают в текущей ситуации.

В то же время компании, часто обращающиеся к заемному финансированию, особенно по плавающим ставкам, подвержены максимальным рискам. По мнению госпожи Дюкаревой, в зоне наибольшего риска в связи с этим находятся строительный бизнес и торговля. В зоне значительного — гостиничный бизнес и сфера услуг. Учитывая также рост фискальной нагрузки, вкупе это может привести к снижению темпов роста экономики в целом.

В комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области отмечают, что давление чувствуют компании с высокой долговой нагрузкой, а также отрасли, где спрос зависит от возможностей кредитования, например, жилищное строительство. При этом на темпах строительства это пока не сказалось, уже запущенные проекты продолжают достраиваться. Но новых строек инвесторы будут запускать все меньше.

«Объем заимствований на инвестиционные проекты в целом сегодня сокращается. Более того, ряд компаний отказывается и от оборотного кредитования, поскольку такая цена кредита в себестоимости продукции у российских производителей неконкурентна с импортными товарами из Китая. Компании со свободной ликвидностью активно размещаются в депозиты под 23, а то и 24% годовых и сокращают свои расходы за счет банковских начислений»,— добавляет Алексей Балашов, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

В комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области говорят, что бизнес с осторожностью относится к планам расширения или строительства новых производств. В текущей ситуации предпринимателям, даже если они располагают свободными финансовыми средствами, гораздо выгоднее получать пассивный доход с вкладов и ждать более благоприятной ситуации на рынке заемного финансирования.

«Компаний, готовых брать займы под 25% годовых, не так много. Например, нам пришлось отодвинуть сроки строительства нового производства и сосредоточиться на развитии существующих мощностей и коллаборативных схемах наращивания ассортимента и объемов»,— делится господин Зеленьков. По его мнению, в ближайшее время в промышленности стоит ожидать снижения инвестиционной активности и замедления роста.

По данным инвестиционной группы «ПКР», в 2023 году в Ленинградской области было приостановлено 11 инвестиционных проектов (в СЗФО — 102), в 2024 году уже 59 проектов (в СЗФО — 318). При этом чем дольше будет сохраняться высокая ставка, тем сильнее будет ощущаться замедление инвестиционной активности. Проекты перейдут в режим проектирования. И только единичные инициативы будут доходить до этапа строительства и реализовываться в основном за счет собственных средств и, возможно, за счет льготного финансирования.

Перспективы нормализации

Эксперты обращают внимание, что сейчас бизнес предпочитает максимально использовать меры федеральной и региональной поддержки с более низкими ставками, как, например, льготные кредиты по программам Минэкономразвития РФ, «Корпорации МСП», петербургского фонда развития промышленности, а также городского Фонда содействия кредитованию МСП. «К сожалению, данные инструменты становятся все менее доступными для бизнеса по причине быстрого исчерпания выделенных на них лимитов субсидирования ввиду увеличившейся разницы между рыночной (ключевой) и льготной процентными ставками»,— говорит господин Панов.

Большие надежды, по мнению эксперта, предприятия и организации также возлагают на механизм инвестиционного налогового вычета, особенно на его региональную часть, который позволит направить высвободившиеся в результате применения льготы средства для дальнейшего инвестиционного развития.

Что касается перспектив развития ситуации, то, по словам экспертов, цены на товары, как и ключевая ставка, в ближайшем будущем продолжат расти, что приведет к замедлению роста промышленного производства и спроса. «Повышение ключевой ставки, скорее всего, не сможет значительно повлиять на рост инфляции. Ставка планомерно повышается с июля 2023 года, но это не оказывает должного эффекта: инфляция растет вместе с нею. Тот бизнес, который постоянно нуждается в кредитовании, продолжит брать кредиты и по высокой ставке, "зашивая" их стоимость в конечную цену продукта. Что в итоге все равно приведет к росту инфляции и снижению потребительского спроса, который мы уже ощущаем. И это как раз очень тревожный знак, потому что большинство бизнесов зависит именно от уровня потребительского спроса на внутреннем рынке»,— заключает Елена Дюкарева.

Антонина Егорова