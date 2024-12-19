Постоянство — признак мастерства

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге представляет результаты ежегодного некоммерческого исследования «Рейтинг топ-менеджеров года», на основе которого определяются лучшие руководители и бенефициары в 19 основных сферах экономики Петербурга и Ленобласти, по мнению отраслевого сообщества. По методике проекта, редакция совместно с независимыми экспертами формирует шорт-листы номинантов на звание лучших топ-менеджеров по итогам уходящего года. Затем каждый из номинантов определяет, кому из глав конкурирующих компаний он отдал бы первое, второе и третье места. По сумме баллов определяется тройка лидеров в каждой отрасли. Остальные номинанты перечисляются в алфавитном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Добрышев Фото: Сергей Добрышев

В этом году при составлении списка помогали главы и представители следующих бизнес-ассоциаций: Telecom Daily, «Руссофт», Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», Союз страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, СПИБА, а также независимые аналитики. В результате в выборку попали главы 376 компаний, что на 37 больше, чем в прошлом году. Большинство новых игроков появилось в отраслях «Автодилеры», «Коммерческая недвижимость».

Активность голосования в этом году осталась практически на том же уровне в сравнении с прошлым годом: 64,4% (в 2023-м — 65%, в 2022-м — 72%). Небольшое снижение связано с увеличением списка номинантов и приходом новых руководителей. Многие номинанты отказываются от участия в рейтинге. Явно причины не называются, но, судя по компаниям, имеющим такую позицию, это обусловлено санкционным давлением. Промышленные компании, а также производства, связанные с радиоэлектроникой и дорожным строительством, стремятся к информационной закрытости. Противоположная позиция в отраслях «Телекоммуникация», «Аудит, консалтинг, право», «Гостеприимство», «Жилая недвижимость», «Коммерческая недвижимость», «Информационные технологии». В данных сегментах рейтинг показывает наибольшую активность.

Исследование проводили: Алла Михеенко (редактор исследования), Анна Бегалиева, Алена Егупова.

Мария Кузнецова, редактор Business Guide «Рейтинг топ-менеджеров года»