Дорожники прокладывают путь к прибыли

Сфера дорожного строительства столкнулась со снижением объемов работ и, как следствие, с сокращением маржинальности. Ситуацию могут изменить власти, если, например, начнут пересчитывать первоначальную цену госконтрактов при переносе сроков их финансирования и отменят сбор за утилизацию зарубежной дорожно-строительной техники, надеются компании отрасли. Свои предложения через профильную ассоциацию они направили вице-премьеру РФ, куратору стройиндустрии Марату Хуснуллину. Но обозначенные реформы затрагивают целый комплекс законов и займут много времени, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Марии Ярмальчук, направленное в начале декабря вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. В обращении предлагаются меры поддержки отрасли дорожного строительства, в частности возможность осуществлять пересчет цены госконтрактов в случае переноса их финансирования на более поздние сроки для нивелирования инфляционных рисков, перечислять аванс поставщикам ресурсов и оборудования, а также не облагать утилизационным сбором зарубежную дорожно-строительную технику, российских аналогов которой недостаточно или нет совсем. В Минстрое заявили, что формируют консолидированные предложения по продлению и введению новых мер господдержки стройотрасли. В аппарате Марата Хуснуллина не ответили на запрос “Ъ”.

Усиливающееся санкционное давление, рост ключевой ставки ЦБ, сокращение числа госзакупок в сфере строительства привели к ухудшению положения компаний в отрасли дорожного строительства, говорят в НАИК. По оценке ассоциации, в июне 2024 года выручка профильных компаний снизилась на 15% год к году, чистая прибыль — на 12,2%. Это произошло, в частности, из-за увеличения издержек. По оценкам НАИК, с января по сентябрь 2024 года средний рост цен на стройматериалы и технику составил 27%, расходов на оплату труда — 36%. К июню 2024-го расходы на уплату процентов по кредитам выросли на 86,2%. Рентабельность этого сегмента составляет менее 5%, добавляет гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. Без господдержки многие крупные компании могут обанкротиться, а важные проекты окажутся под угрозой срыва, предупреждают в ГК «Автобан».

По итогам января—сентября 2024 года объемы ввода объектов дорожно-мостового строительства демонстрируют падение более чем на 50% год к году, говорят в НАИК. По оценке Sherpa Group, в этот период объем подписанных госконтрактов дороже 1 млрд руб. в сфере строительства транспортной инфраструктуры сократился на 26%.

Дорожная сфера полностью зависима от государства, которое является не только регулятором, устанавливающим правила игры, но и единственным конечным заказчиком, распределяющим средства, отмечает управляющий партнер «Качкин и партнеры» Денис Качкин. В 2024–2028 годах в этом сегменте запланировано 380 проектов на 14 трлн руб., из них 5,6 трлн руб. предусмотрено из бюджета РФ, напоминает он.

Отрасль также зависима от иностранного оборудования. По данным НАИК, доля российской и белорусской дорожно-строительной техники в парке подрядчиков не превышает 14,5%. Но ассоциация «Росспецмаш» (объединяет отечественных производителей техники) поддерживает принятое правительством решение, предполагающее поэтапное увеличение ставок утилизационного сбора на долгосрочный период. Такой подход позволит российским машиностроителям продолжить инвестировать средства в развитие и расширение производства, но уже с учетом предсказуемого, понятного механизма по выравниванию условий конкуренции, добавляют в объединении. Там «не видят ничего плохого в том, что иностранные производители будут платить в российский бюджет за доступ на наш рынок».

Предлагаемые НАИК поправки затрагивают целый комплекс нормативных актов — законодательство о госзакупках, трудовое законодательство и даже общие положения Гражданского кодекса, отмечает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. По его словам, подобные пакетные реформы на практике реализуются нечасто и занимают очень много времени.

Дарья Андрианова