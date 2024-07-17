Подрядчики сбиваются с дороги

Смена правительства и начавшееся затем формирование новых планов по развитию инфраструктуры замедлили темп исполнения одного из ключевых профильных нацпроектов — «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КП). Вложения в него за первое полугодие сократились в три раза год к году, до 27,8 млрд руб. Это лишь 21,8% от годового плана. Динамика вызывает опасение у столкнувшихся с замедлением темпов роста строительной отрасли подрядчиков. Но аналитики рассчитывают на стабилизацию во втором полугодии за счет развития новых регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Объем расходов на нацпроект КП в первом полугодии составил 27,8 млрд руб., сократившись в три раза год к году. Такие данные в своем исследовании приводит профильное аналитическое агентство Sherpa Group. До подрядчиков, по оценкам аналитиков, было доведено только 21,8% от запланированных на год трат. Годом ранее уровень исполнения по итогам июня достигал 50,6%. В Минтрансе и аппарате вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на вопросы “Ъ” не ответили.

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — один из 13 нацпроектов, принятых в 2018 году для реализации майских указов президента РФ Владимира Путина. В него входят, в частности, строительство крупной железнодорожной инфраструктуры, автомагистрали «Европа—Западный Китай», объектов Северного морского пути.

Низкий уровень исполнения проекта гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова связывает с проведением выборов президента, кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах, формированием новых планов на ближайшие шесть лет. Снижение наблюдается на фоне высокой базы прошлых лет, замечает старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева.

Александра Галактионова обращает внимание на то, что значительный объем расходов по нацпроекту в прошлом году обеспечивало строительство участка трассы М-12 от Москвы до Казани. Сейчас оно завершилось (подробнее о проекте и его открытии см. на стр. 1-3). В этом году, по замыслу, работы должны вестись на участке до Екатеринбурга, а в 2025 году — стартовать движение до Тюмени. Но господин Хуснуллин ранее называл задачу непростой: «Погода нам мешает — и поздняя весна, и дожди летом. Но мы настроены эту задачу решать». Будет ли финансирование этих работ идти в рамках КП, пока неизвестно, замечает собеседник “Ъ” на рынке.

Снижение финансирования КП усложняет планирование деятельности строительных компаний на ближайшие три-пять лет, предупреждает гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук. Отрасли, по ее мнению, важно поддерживать загрузку мощностей: снизив, ее непросто быстро восстановить. Для строительства инфраструктуры применяется специальная техника, задействовать ее в тех же объемах в других сферах сложно, поясняет гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Реальные показатели отрасли пока не сокращаются, но динамика их роста замедляется. В январе—мае 2024 года объем строительных работ в России в сопоставимых ценах вырос на 4,6% год к году, до 4,97 трлн руб. В 2023 году темп составил 7,9%, до 15,1 трлн руб.

Пока сокращение вложений в рамках КП рынку компенсирует другой нацпроект — «Безопасные качественные дороги» (БКД), объясняет Александра Галактионова.

Эксперт говорит, что объем бюджетных вливаний в него в январе—июне вырос на 41,8% год к году, до 270,9 млрд руб. Руководитель лаборатории «Устойчивое развитие международной транспортной инфраструктуры» РЭУ им. Г. В. Плеханова Станислав Мамулат обращает внимание на то, что готовятся новые крупные проекты автомагистралей, в том числе на новых территориях. Программу строительства дорог в этих регионах до 2030 года могут утвердить в этом году, говорил в апреле Марат Хуснуллин.

Совокупный объем инвестиций в КП и БКД федеральные власти повысили во втором квартале года на 4,3%, установив на уровне 775,6 млрд руб. Это на 4,8% больше затрат на 2023 год. Решение позволяет аналитикам строить оптимистичные прогнозы относительно второй половины года. «Объем вложений обоих проектов будет соответствовать предполагаемым, отличаясь на доли процентов»,— говорит Станислав Мамулат.

София Мешкова, Дарья Андрианова