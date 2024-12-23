Новости
Розовое с золотом
Предмет из новой коллекции Rose Nebula от Lalique
Фото: Lalique
В ТД ЦУМ появилась новая коллекция Lalique под названием Rose Nebula («Розовый туман»). Хрустальные фигурки и вазы окрашены в нежный розовый цвет, как облака на заре или легкая дымка. Чтобы добиться такого тонкого оттенка, был изобретен новый способ полировки хрусталя. На поверхность готового изделия вручную наносят в несколько слоев смесь с частицами желтого золота. У мастеров нет права на ошибку, необходимы точность и быстрота движений, иначе цвет не получится таким, как нужно.
Стекло и камень
Люстра Ametista от парижской галереи Maison Rapin и Симоне Ченедезе
Фото: Maison Rapin
Парижская галерея Maison Rapin уже не первый год сотрудничает с итальянцем Симоне Ченедезе, который создает в своей семейной мастерской на острове Мурано уникальные стеклянные изделия. Их новая совместная работа — люстра Ametista, дизайн которой разработан основателем галереи Филиппом Рапеном. В ней объединены два материала: тонкое стекло и камень. Светильник из выдувного муранского стекла фиолетового оттенка имеет матовое покрытие Viola Firenze, каждый из 12 рожков украшен подвеской из натурального бразильского аметиста. Камни Рапен отбирал сам.
Домашний уют
Теплый плед от Dantone Home
Фото: Dantone Home
В холода всегда выручит теплый мягкий плед. В ассортименте Dantone Home появился большой выбор изделий итальянского и португальского производства. Здесь есть пледы из шерсти (80%) и кашемира (20%) — шелковистые и приятные на ощупь — и более тонкие, из органического хлопка (80% в составе ткани). Модели бежевых, шоколадных, серых, синих оттенков прекрасно вписываются в базовую палитру интерьеров и станут отличным подарком на Новый год для родных и близких.
Интеллект в помощь
Стул A.I. O.R.I. от Филиппа Старка
Фото: Kartell
Филипп Старк — большой любитель новых технологий. Проектируя стул A.I. O.R.I. для Kartell, он обратился к искусственному интеллекту (о чем говорят буквы AI в названии). В результате получилась легкая, изящная, эргономичная модель из пластика, которая складывается ножками внутрь. По словам Старка, конструкцию и дизайн им с нейросетью подсказало японское искусство оригами. Компактность стула и стойкость материала позволяют использовать его не только в помещении, но и на улице.
Добрый знак
Змейка от Baccarat и скульптора-анималиста Эллисона Хоуса
Фото: Baccarat
В преддверии праздников дом Baccarat и скульптор-анималист Эллисон Хоус создали талисман 2025 года. Фигурка змеи высотой 9,5 см и весом 308 г выполнена из хрусталя. Змейка, которая выглядит совершенно безобидно, в течение двенадцати месяцев будет оберегать дом от горестей и невзгод.
Новинка представлена в ТД ЦУМ.
Геометрия в камне
Журнальный столик Greenwich из новой линии Gianfranco Ferre Home
Фото: Gianfranco Ferre Home
Травертин, который применялся в строительстве и отделке с глубокой древности, остается одним из самых востребованных материалов. Дизайнеры любят его за теплый песочный оттенок и легкость в обработке. Травертин все чаще можно встретить и в интерьерах, и в коллекциях мебельных брендов. В новой линии Gianfranco Ferre Home из этого камня сделаны журнальные столики Greenwich. Их дизайн максимально прост и лаконичен: круглая столешница держится на трех прямоугольных (в некоторых версиях квадратных) ножках. Столики выпускаются разной высоты и размера и могут использоваться как в комплекте, так и по отдельности.
Встреча галеристов
Предметы из коллекции Galerie Armel Soyer выставленные в интерьерах Hotel de l’Industrie
Фото: Germanopratin 2024 © Jerome Galland
Интерес к коллекционному дизайну продолжает расти. Произведения художников, работающих в этой области, продемонстрировали в рамках проекта Germanopratin. В исторических интерьерах Hotel de l’Industrie в Сен-Жермен-де-Пре, в частности, были выставлены предметы из коллекции Galerie Armel Soyer, многие из которых создавались специально для этого. Среди любопытных экспонатов — асимметричный диван Матиаса Кисса Igloo Metaphores, дополненный его же ярко-желтым ковром, столик из металла и дерева Dedale Томаса Дюрье и пушистый светильник Dahlia Моны Орен.
Профи в трех цветах
Кофемашина Inhouse Primo Aroma
Фото: Inhouse
Автоматическая кофемашина Inhouse Primo Aroma готовит кофе как профессиональный бариста. Она умеет варить эспрессо и лунго, объем и крепость можно настроить на свой вкус. Кроме того, предусмотрена подача горячей воды (для американо или чая) и встроенный капучинатор, который быстро подогреет и вспенит молоко струей пара. Прибор работает на обжаренном кофейном зерне и оборудован встроенной кофемолкой со стальными жерновами с пятью режимами помола — от грубого до максимально мелкого (для любителей кофе покрепче, с более насыщенным вкусом). Новинка представлена на Ozon в трех расцветках: розово-серый металлик, серебристый металлик и графитовый металлик.
По старинному рецепту
Ваза от Bollibolle
Фото: Barovier & Toso
Ваза Bollibolle создана Франко Раджи и запущена в производство мануфактурой Barovier & Toso в 1995 году. Ребра придают ее конусовидной обтекаемой форме четкость и законченность, а прозрачные пузырьки в текстуре и пятна матового молочного стекла («латтимо») — глубину и динамику. Секрет изготовления «латтимо» был известен еще в Древнем Риме, стеклодувы Мурано восстановили его в XIV веке. Модель к ее десятилетию выпустили в двух размерах и трех цветах: золотисто-желтом, мятно-зеленом и синем.