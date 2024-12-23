Розовое с золотом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предмет из новой коллекции Rose Nebula от Lalique

Фото: Lalique Предмет из новой коллекции Rose Nebula от Lalique

Фото: Lalique

В ТД ЦУМ появилась новая коллекция Lalique под названием Rose Nebula («Розовый туман»). Хрустальные фигурки и вазы окрашены в нежный розовый цвет, как облака на заре или легкая дымка. Чтобы добиться такого тонкого оттенка, был изобретен новый способ полировки хрусталя. На поверхность готового изделия вручную наносят в несколько слоев смесь с частицами желтого золота. У мастеров нет права на ошибку, необходимы точность и быстрота движений, иначе цвет не получится таким, как нужно.

Стекло и камень

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люстра Ametista от парижской галереи Maison Rapin и Симоне Ченедезе

Фото: Maison Rapin Люстра Ametista от парижской галереи Maison Rapin и Симоне Ченедезе

Фото: Maison Rapin

Парижская галерея Maison Rapin уже не первый год сотрудничает с итальянцем Симоне Ченедезе, который создает в своей семейной мастерской на острове Мурано уникальные стеклянные изделия. Их новая совместная работа — люстра Ametista, дизайн которой разработан основателем галереи Филиппом Рапеном. В ней объединены два материала: тонкое стекло и камень. Светильник из выдувного муранского стекла фиолетового оттенка имеет матовое покрытие Viola Firenze, каждый из 12 рожков украшен подвеской из натурального бразильского аметиста. Камни Рапен отбирал сам.

Домашний уют

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теплый плед от Dantone Home

Фото: Dantone Home Теплый плед от Dantone Home

Фото: Dantone Home

В холода всегда выручит теплый мягкий плед. В ассортименте Dantone Home появился большой выбор изделий итальянского и португальского производства. Здесь есть пледы из шерсти (80%) и кашемира (20%) — шелковистые и приятные на ощупь — и более тонкие, из органического хлопка (80% в составе ткани). Модели бежевых, шоколадных, серых, синих оттенков прекрасно вписываются в базовую палитру интерьеров и станут отличным подарком на Новый год для родных и близких.

Интеллект в помощь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стул A.I. O.R.I. от Филиппа Старка

Фото: Kartell Стул A.I. O.R.I. от Филиппа Старка

Фото: Kartell

Филипп Старк — большой любитель новых технологий. Проектируя стул A.I. O.R.I. для Kartell, он обратился к искусственному интеллекту (о чем говорят буквы AI в названии). В результате получилась легкая, изящная, эргономичная модель из пластика, которая складывается ножками внутрь. По словам Старка, конструкцию и дизайн им с нейросетью подсказало японское искусство оригами. Компактность стула и стойкость материала позволяют использовать его не только в помещении, но и на улице.

Добрый знак

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Змейка от Baccarat и скульптора-анималиста Эллисона Хоуса

Фото: Baccarat Змейка от Baccarat и скульптора-анималиста Эллисона Хоуса

Фото: Baccarat

В преддверии праздников дом Baccarat и скульптор-анималист Эллисон Хоус создали талисман 2025 года. Фигурка змеи высотой 9,5 см и весом 308 г выполнена из хрусталя. Змейка, которая выглядит совершенно безобидно, в течение двенадцати месяцев будет оберегать дом от горестей и невзгод.

Новинка представлена в ТД ЦУМ.

Геометрия в камне

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журнальный столик Greenwich из новой линии Gianfranco Ferre Home

Фото: Gianfranco Ferre Home Журнальный столик Greenwich из новой линии Gianfranco Ferre Home

Фото: Gianfranco Ferre Home

Травертин, который применялся в строительстве и отделке с глубокой древности, остается одним из самых востребованных материалов. Дизайнеры любят его за теплый песочный оттенок и легкость в обработке. Травертин все чаще можно встретить и в интерьерах, и в коллекциях мебельных брендов. В новой линии Gianfranco Ferre Home из этого камня сделаны журнальные столики Greenwich. Их дизайн максимально прост и лаконичен: круглая столешница держится на трех прямоугольных (в некоторых версиях квадратных) ножках. Столики выпускаются разной высоты и размера и могут использоваться как в комплекте, так и по отдельности.

Встреча галеристов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предметы из коллекции Galerie Armel Soyer выставленные в интерьерах Hotel de l’Industrie

Фото: Germanopratin 2024 © Jerome Galland Предметы из коллекции Galerie Armel Soyer выставленные в интерьерах Hotel de l’Industrie

Фото: Germanopratin 2024 © Jerome Galland

Интерес к коллекционному дизайну продолжает расти. Произведения художников, работающих в этой области, продемонстрировали в рамках проекта Germanopratin. В исторических интерьерах Hotel de l’Industrie в Сен-Жермен-де-Пре, в частности, были выставлены предметы из коллекции Galerie Armel Soyer, многие из которых создавались специально для этого. Среди любопытных экспонатов — асимметричный диван Матиаса Кисса Igloo Metaphores, дополненный его же ярко-желтым ковром, столик из металла и дерева Dedale Томаса Дюрье и пушистый светильник Dahlia Моны Орен.

Профи в трех цветах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кофемашина Inhouse Primo Aroma

Фото: Inhouse Кофемашина Inhouse Primo Aroma

Фото: Inhouse

Автоматическая кофемашина Inhouse Primo Aroma готовит кофе как профессиональный бариста. Она умеет варить эспрессо и лунго, объем и крепость можно настроить на свой вкус. Кроме того, предусмотрена подача горячей воды (для американо или чая) и встроенный капучинатор, который быстро подогреет и вспенит молоко струей пара. Прибор работает на обжаренном кофейном зерне и оборудован встроенной кофемолкой со стальными жерновами с пятью режимами помола — от грубого до максимально мелкого (для любителей кофе покрепче, с более насыщенным вкусом). Новинка представлена на Ozon в трех расцветках: розово-серый металлик, серебристый металлик и графитовый металлик.

По старинному рецепту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ваза от Bollibolle

Фото: Barovier & Toso Ваза от Bollibolle

Фото: Barovier & Toso

Ваза Bollibolle создана Франко Раджи и запущена в производство мануфактурой Barovier & Toso в 1995 году. Ребра придают ее конусовидной обтекаемой форме четкость и законченность, а прозрачные пузырьки в текстуре и пятна матового молочного стекла («латтимо») — глубину и динамику. Секрет изготовления «латтимо» был известен еще в Древнем Риме, стеклодувы Мурано восстановили его в XIV веке. Модель к ее десятилетию выпустили в двух размерах и трех цветах: золотисто-желтом, мятно-зеленом и синем.