Отельера свернули с тропы

Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал соглашение Сочинского нацпарка и экоотеля «Ривер Сайд», которому было предоставлено право пользоваться частью земельного участка. После того как Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила незаконное распоряжение федеральным имуществом, нацпарку удалось в судебном порядке признать сделку притворной. Юристы считают решение суда справедливым и обоснованным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

ФГБУ «Сочинский национальный парк» через суд признал недействительным соглашение, по которому ООО «Ривер Сайд» было предоставлено право пользоваться частью земельного участка. Решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ривер Сайд» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре. Общество специализируется на деятельности по предоставлению мест для краткосрочного проживания. Генеральный директор — Вера Левдина. Бенефициар — Амриндер Сингх. По итогам прошлого года убыток компании составил 51,2 млн руб.

Согласно материалам дела, в 2021 году ФГБУ «Сочинский национальный парк» предоставило ООО «Ривер Сайд» право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка на 49 лет. Речь идет о территории площадью 20 тыс. кв. м. Участок расположен в Кепшинском лесничестве.

Право ограниченного пользования понадобилось обществу для размещения и эксплуатации «туристической тропы с элементами благоустройства». Также установление сервитута было нужно компании для строительства, реконструкции и эксплуатации линейного объекта, указанного в договоре.

Собственник территории — Российская Федерация. ФГБУ «Сочинский национальный парк» участок принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования.

В ходе проверки Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты незаконного распоряжения федеральным имуществом. Учреждение без согласия собственника заключило ряд сделок об установлении сервитута. Надзорное ведомство определило, что соглашения направлены на использование особо охраняемых природных территорий в обход запретов.

«Из анализа соглашений следует предоставление пользователям права на использование участков для ведения хозяйственной деятельности в сфере рекреации, что, по мнению прокуратуры, свидетельствует о мнимости данных сделок, фактически подменяющих договор аренды»,— говорится в судебном документе.

В 2023 году ведомство направило ФГБУ «Сочинский национальный парк» представление с требованием устранить нарушения. В связи с этим учреждение обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Ривер Сайд». ФГБУ «Сочинский национальный парк» настаивало на притворности соглашения ввиду прикрытия одной сделки другой.

Ответчик просил суд отложить разбирательство для урегулирования спора мирным путем. Представитель истца возражал против удовлетворения ходатайства. По итогу суд отклонил просьбу ответчика.

Суд не отнес сделку к мнимой, однако признал доводы учреждения обоснованными и правомерными. «Передав спорный участок без согласия собственника в пользу юридического лица на основании сервитута, фактически являющимся договором аренды, нарушены права собственника федерального имущества — Российской Федерации»,— говорится в решении краевого арбитражного суда.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев считает решение суда обоснованным и законным. «Суд правильно квалифицировал заключенное соглашение о сервитуте как притворную сделку, прикрывающую договор аренды земельного участка. К такому выводу суд пришел на основании нескольких ключевых обстоятельств: так, “Ривер Сайд” не являлся собственником смежного земельного участка, что исключает саму возможность установления сервитута; также целью соглашения фактически было осуществление рекреационной деятельности на территории нацпарка, что требует заключения договора аренды, а не установления сервитута»,— констатирует эксперт.

По его мнению, обществу вряд ли удастся обжаловать данное решение в апелляции. «Компания, вероятно, попытается оспорить квалификацию сделки как притворной, доказывая реальную необходимость установления сервитута для размещения туристической тропы. Однако этот довод вряд ли будет успешным, так как судом было верно указано, что туристическая тропа не является линейным объектом, для размещения которого допустимо установление сервитута. Кроме того, существенным препятствием является и то, что Сочинский национальный парк как учреждение не имело права без согласия собственника распоряжаться земельным участком»,— объясняет Александр Терентьев.

«Ъ-Сочи» обратился к представителю ООО «Ривер Сайд» с просьбой прокомментировать спор, на момент сдачи материала ответ не получен.

Андрей Куценко