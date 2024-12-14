В России могут начать обучать детей истории с детского сада

Детей могут начать обучать истории России и родного края со старших групп детского сада. Об этом сообщил замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко на конференции, посвященной разработке государственных учебников по региональной истории.

Николай Овсиенко рассказал, что идея об обучении детей дошкольного возраста истории уже прозвучала на заседании комиссии по историческому просвещению, которую возглавляет Владимир Мединский.

Сам замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере полагает, что она будет реализована.

«Идея заключается в том, что историю родного края, историю Отечества, можно изучать даже не с первого класса, а со старших групп детского сада. В доступной форме рассказывать детям и прививать любовь к родному краю», — отметил Николай Овсиенко.

Влас Северин