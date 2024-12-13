Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Российский певец Григорий Лепс вступил в ряды ЛДПР, сообщает Telegram-канал партии. Народный артист получил партийный билет от председателя ЛДПР Леонида Слуцкого на выставке «ЛДПР: 35 лет с народом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @zhirinovskylive Фото: @zhirinovskylive

«Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!» — передает Telegram-канал слова Леонида Слуцкого. Певец, в свою очередь, поблагодарил председателя партии за доверие и поддержку. Пресс-служба также опубликовала фотографию партийного билета музыканта.

Сегодня, 13 декабря, на ВДНХ состоялся XXXVI съезд ЛДПР, посвященный 35-летию партии. Это первый юбилей, который ЛДПР отмечает без основателя Владимира Жириновского, умершего 6 апреля 2022 года. В мероприятии приняли участие руководящий состав, делегаты, депутаты из разных регионов, активисты и сторонники ЛДПР.