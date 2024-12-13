Т-Банк опроверг сообщение о возможных проблемах с картами Visa и Mastercard

Информация о том, что некоторые банкоматы Т-Банка могут перестать принимать карты Visa и Mastercard с 1 января 2025 года, не соответствует действительности, заявил Т-Банк. В сообщении пресс-службы (есть в распоряжении «Ъ») говорится, что терминалы и банкоматы кредитной организации исправно работают и были своевременно обновлены.

«В случае возникновения сложностей с операциями в терминалах других сетей, не прошедших обновление, рекомендуем для оплаты использовать карты платежной системы "Мир"»,— добавила пресс-служба.

Ранее появилась информация, что Т-Банк предупредил клиентов о возможных проблемах с картами Visa и Mastercard. Как утверждалось, причины связаны с уходом международных платежных систем из России.

Платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России в марте 2022 года в связи со спецоперацией на Украине. Российские карты, использующие эти системы, перестали принимать к оплате за границей, но внутри страны они продолжили функционировать. Ранее РБК сообщал, что у Visa и Mastercard истекают сертификаты безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «К Visa и Mastercard нужен новый подход».