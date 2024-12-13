На Северном Кавказе из-за непогоды перекрыты дороги, закрыты некоторые аэропорты

На Северном Кавказе в нескольких регионах резко ухудшились погодные условия. На Ставрополье из-за метели и порывов ветра более 15 м/с фактически остановилось движение по федеральной трассе «Кавказ». Закрыт самый крупный аэропорт Северного Кавказа Минеральные Воды. На территории Северной Осетии введен режим ЧС.

По информации ставропольской ГИБДД, с шести вечера временно ограничено движение всех видов транспорта с 243-го по 339-й километр федеральной дороги на участке от Невинномысска до поселка Канглы в Минераловодском районе.

Из аэропорта Минеральные Воды в связи с непогодой в Махачкалу, Сочи, Владикавказ и Астрахань уже перенаправлены семь бортов. Для соблюдения прав пассажиров в закрытых аэропортах находятся работники транспортных прокуратур регионов. «Также контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропортах, где приземлились самолеты»,— сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Из-за сильного снегопада возможны нарушения энергообеспечения в Карачаево-Черкесии. В Telegram-канале главы республики Рашида Темрезова участников дорожного движения и пешеходов призывают быть осторожными и «строго соблюдать правила техники безопасности вблизи энергообъектов».

Сложная ситуация также практически по всей территории Кабардино-Балкарии и Ингушетии, где из-за обильного снегопада введен режим повышенной готовности на территории Малгобекского, Сунженского и горного Джейрахского районов.

Закрыто движение и по Военно-Грузинской дороге. В этой связи и из-за ухудшения погоды на всей территории Северной Осетии введен режим ЧС. Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП «Верхний Ларс» временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска. В случае заполнения стоянок для большегрузов их въезд на территорию республики будет ограничен, написал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Александра Ларинцева, Пятигорск