Инвесторы ищут надежное жилье

Инвестиционные квартиры оказались вторым по популярности инструментом сохранения и преумножения капитала. Они всего на 7% отстают от депозитов по объемам вложений, говорится в исследовании компании Parus Asset Managment. За девять месяцев года россияне отнесли в банки 52 трлн руб., в то время как на покупку инвестиционной недвижимости ушло 43 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом доходности у этих инструментов в разы отличаются. По данным Центробанка, в третьей декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам у банков из топ-10 превысила 21%, если разместить средства на срок от трех до шести месяцев. А новостройки с января по август подорожали только на 6%, за весь 2023 год — почти на 8%, подсчитывали эксперты «Сбериндекса». Почему инвестиционная недвижимость пользуется спросом у граждан? Основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов объясняет это желанием не потерять деньги: «Связано это с той высокой турбулентностью, которая сейчас есть в экономике.

Консервативные инвесторы уже смотрят не на то, чтобы увеличить свои сбережения, а на то, чтобы сохранить или хотя бы частично их сохранить в классических инструментах.

К банкам достаточно сильно подорвано доверие, особенно на фоне того, что относительно легко можно завести деньги на счет, но крайне сложно их потом вывести. С этим сталкиваются как раз крупные держатели капитала. То есть если речь идет о сумме в десятки миллионов рублей и ты хочешь за один день либо их куда-то отправить, либо снять, то банк начинает задавать очень много вопросов, требовать документы. Вроде бы смешно: это твои деньги, ты хочешь их забрать, но могут возникать препятствия. Мы с такими кейсами сталкивались во всех крупнейших организациях, приходится решать вопрос в ручном режиме, и, конечно, инвесторы этим недовольны.

Кроме того, не надо забывать, что депозиты в банках генерируют высокую доходность только при соблюдении условий вклада, а это, например, необходимость замораживать деньги на определенный период. Если ты выдергиваешь средства раньше этого срока, то зачастую доход пересчитывается по очень низкой ставке. Что касается недвижимости, там всегда есть возможность, допустим, перекредитоваться под ее залог, то есть использовать ее тоже как актив. Там немножко больше возможностей».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, в реальности лишь немногие граждане выбирают недвижимость в качестве инструмента инвестирования. А высокие показатели в денежном выражении объясняются ценами на такие объекты. Кроме того, привлекать заемные средства для инвестирования сейчас невыгодно: средняя рыночная ставка по ипотеке может превышать 30%. При этом, по данным аналитиков Parus Asset Managment, 15 трлн руб. граждане хранят «под подушкой». А как подсчитал РБК, если с начала года инвестор купил доллары, то он мог заработать 15%, что на 1% выше средней доходности депозитов. Так что наличная валюта — все еще привлекательный инструмент для простых граждан, говорит независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Данные о том, что просто деньги под подушкой в долларах оказались выгоднее вкладов, — это реальность. Она нам четко показывает: ребята, зачем с этим всем упражняться, когда можно просто выполнить такое нехитрое действие — купить доллары и евро, положить под матрас, и это будет эффективнее банковской системы? Более того, мы наблюдаем с конца 1990-х годов именно такой момент, что где-то обычно третьим, а иногда и вторым по значению направлением сбережений является именно такая покупка. Причем надо понимать, что именно этот инструмент доступен буквально всем. Просто здесь, опять же, низкая финансовая грамотность имеет место, поэтому народ почему-то не хочет мое любимое золото покупать, хотя оно в этом смысле гораздо более надежно. Берете его, и не надо нигде доказывать, что оно — золото».

Среди других инструментов, которые сейчас используют инвесторы, аналитики называют фондовый рынок. На него пришлось 8% всех вложений или чуть больше 9 трлн руб. Однако за прошедшие девять месяцев общие объемы вложений в ценные бумаги снизились на 1,5%.

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Владислав Викторов