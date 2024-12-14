Битмама прописалась в СИЗО

Пресненский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела уроженки Симферополя Валерии Федякиной, более известной как Битмама. Потерпевшими от ее действий, по версии следствия, стали блогер и три бизнесмена, у которых она всего за два месяца 2023 года похитила 2,2 млрд руб. Вину в мошенничестве в особо крупном размере госпожа Федякина не признала, заявив, что сама стала жертвой «рэкета» аферистов.

На процесс 29-летняя Валерия Федякина принарядилась, надев светло-серое пальто, кожаные брюки и черную рубашку. Молодая мама, родившая после ареста в СИЗО дочь, в зале суда чувствовала себя уверенно и улыбалась, пока ее снимали журналисты.

Перед тем как приступить к рассмотрению дела, прокурор попросил продлить ей арест на полгода, апеллируя, в частности, к тому, что не «все похищенное имущество в настоящий момент» установлено и, находясь на свободе, подсудимая может скрыться. Гособвинитель отметил, что в настоящее время устанавливается, имеется ли у госпожи Федякиной гражданство Украины, а также добавил, что вид на жительство в Дубае точно есть.

Против дальнейшего нахождения обвиняемой в СИЗО выступили защитницы подсудимой Юлия Волоцкая и Ирина Самохина. Они рассказали, что их подзащитная родилась и выросла в Симферополе, однако никогда гражданкой Украины не была, а когда Крым присоединился к России, в 16 лет получила паспорт гражданки нашей страны.

В процессе обсуждения ходатайства оказалось, что в Москве регистрации у госпожи Федякиной нет, а та, что когда-то была, в поселке Краснопахорское ТиНАО, оказалась липовой. Согласно оглашенным в суде документам, местное УВД возбудило дело по ст. 322.1 УК («Организация незаконной миграции») и прописку госпожи Федякиной аннулировали. К тому же выяснилось, что на момент задержания у женщины вообще не было общегражданского паспорта, который она «утеряла», поэтому подала заявление на получение нового. При этом в СИЗО она отказалась получать новый документ.

«Федякина никогда гражданкой Украины не являлась и является гражданкой РФ. Она, конечно, не имеет регистрации, но имеет имущество в своей собственности»,— сообщила адвокат Волоцкая. Впрочем, оказалось, что речь идет не о недвижимости в столице, а о квартире в Ростове-на-Дону, где живет большая семья Битмамы — мать с еще четырьмя братьями и сестрами подсудимой.

Другая адвокат, Ирина Самохина, отметила, что имеющийся у ее подзащитной ID в Эмиратах не является видом на жительство и истек еще в феврале 2023 года. Адвокаты просили избрать для молодой матери домашний арест в арендованной для этой цели квартире в Москве. Однако суд оставил ее в СИЗО до 29 мая.

Согласно фабуле оглашенного затем обвинения, госпожа Федякина «в точно неустановленное время, но не позднее 22 марта 2023 года без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица организовала деятельность под брендом "Битмама" (Bitmama) или "Битмама Финанс" (Bitmama Finance)». Она сводилась к внебиржевым сделкам купли-продажи криптовалют с физическими лицами, которые осуществлялись в том числе в Москве и Дубае (ОАЭ). Госпожа Федякина, имевшая офисы в «Москва-Сити», на Новом Арбате и в Дубае и утверждавшая, что имеет собственный нефтяной танкер, позиционировала себя как успешный инвестор в области нефтянки, золота и крипты. Одной из основных предлагаемых ею услуг была так называемая перестановка денежных средств, ставшая особенно востребованной, когда российские банки оказались под санкциями после начала СВО.

Она заключалась в том, что бизнесмены, которым требовались деньги на оплату товара, приносили их в одной стране и получали в другой. При этом, в отличие от банков, которые берут комиссию за перевод, госпожа Федякина сама обещала своим клиентам «приплачивать».

Первым потерпевшим от ее действий был признан частный инвестор Гагик Гулакян, у которого Битмама в сентябре 2023 года взяла для обмена доллары и рубли, обещая передать эквивалентные суммы в ОАЭ в дирхамах, однако обязательств не выполнила. Бизнесмен лишился 837 млн руб.

Также следствие выяснило, что от ее действий пострадали еще два бизнесмена. Первому — крупному столичному предпринимателю Николаю Селезневу (имя и фамилия изменены) — Битмама предложила принять участие в ее «инвестиционной программе», предоставив ей криптовалюту под 0,4% в день. А второму — Алексею Аверину (имя и фамилия также изменены) — посулила выплатить 0,5% в день за пользование деньгами. В итоге господин Селезнев лишился 8,7 млн USDT, или свыше 830 млн руб., а господин Аверин — свыше 560 млн руб.

Еще одной потерпевшей от действий госпожи Федякиной стала раскручивавшая ее в соцсетях блогер Юлия Захарчук по прозвищу Crypto Angel. Последняя выделила госпоже Федякиной для «инвестиций» 5 млн руб. под 15% в месяц и потеряла сбережения. «Таким образом, подсудимая совершила четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— резюмировала прокурор.

На вопрос судьи, признает ли она вину, Валерия Федякина ответила отрицательно и заявила, что сама стала жертвой мошенничества. «Я с самого начала, с моего ареста, заявляла, что сама являюсь жертвой мошенников в лице Гулакяна и его команды»,— сказала она, напомнив, что изначально, когда она находилась на последней неделе беременности, тот обвинил ее в хищении 7 млрд руб.

По словам фигурантки, проведенная на следствии экспертиза установила, что сам господин Гулакян получил от нее больше почти на $16 млн, чем принес ей. «Я давала деньги на его проекты. Он меня ограбил, написал заявление в органы, меня посадили в тюрьму, и никакой проверки прокуратуры по факту моего заявления (о совершении в отношении нее преступления.— “Ъ”) не было»,— возмутилась подсудимая Федякина.

Соответственно, по ее словам, вопросы «Гагик, где деньги?» и «Куда делись еще пять миллиардов?» никто не задает.

Подсудимая отметила, что по трем другим эпизодам дела следствие экономических экспертиз проводить не стало. «У этих людей нет подтверждения ни факта передачи мне денег, ни факта договоренностей со мной. Нет ни единого чата, ни единой проводки, ни единой экспертизы, что еще раз говорит о том, что никакого умысла в отношении них у меня не было»,— сказала она, заявив, что сама стала «жертвой обмана и рэкета».

Мария Локотецкая