Быт на высшем уровне

Если приурочить покупку телевизора или холодильника к празднику, то таким подаркам будет рада вся семья. Тогда и вопрос, чем заняться на новогодних каникулах, будет решен, ведь порой на освоение многочисленных функций современных гаджетов и бытовой техники требуется время. В ассортименте компании Hisense много высокотехнологичных устройств, среди которых холодильник, который самостоятельно составляет список покупок, проектор, по качеству изображения и звука не уступающий оборудованию кинотеатра, и многое другое.

Проектор С2 Ultra

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Способен менять размер выводимого изображения от 65 до 300 дюймов и подойдет для просмотра фильмов на стене гостиной или на экране любого размера. Он подстраивается под цвет стены семи оттенков — она вовсе не обязательно должна быть идеально белой. С помощью шарнирной подставки, закрепив ее на стене, потолке или полу, можно настроить угол обзора. О четкости изображения даже на близком расстоянии позаботится настраиваемый зум, ИИ отследит, чтобы качество картинки оставалось в формате 4К, а встроенный инновационный лазер MCL38 точно передаст цвета. Технология Dolby Vision обеспечит высокую детализированность изображения даже при глубоких тенях или ярких бликах. При просмотре фильмов с поддержкой DTS Virtual:XTM 3D можно будет оценить возможности акустической системы JBL 2.1, когда диалоги, музыкальное сопровождение и спецэффекты звучат как будто совсем рядом. Переключение между каналами, регулировка громкости, поиск новых программ и еще многое осуществляется голосом, без помощи пульта.

Телевизор 110UXNQ

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Фото: Hisense Телевизор 110UXNQ

Фото: Hisense

Любителям более привычного формата просмотра видео компания Hisense предлагает телевизор с экраном Infinity Vision диагональю 110 дюймов. У модели самый мощный процессор Hisense и технология подсветки Mini-LED X, которая обеспечивает яркость изображения до 10 тыс. нит и позволяет управлять степенью детализации. Антибликовое покрытие уменьшает количество отражений до 1,2%, в результате чего качество картинки не зависит от интенсивности внешних источников света. Функция голосового управления и совместимость с системой умного дома позволяют включить телевизор или поставить на паузу, приглушить яркость, включить аудиосистему или переключиться на ночной режим просмотра. Благодаря встроенной солнечной панели и портам для зарядки USB-C пульт от телевизора всегда готов к использованию и никогда не потеряется: достаточно нажать кнопку включения/выключения телевизора, и он издаст звуковой сигнал, который поможет его отыскать.

Холодильник RQ760N4IF1

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Фото: Hisense Холодильник RQ760N4IF1

Фото: Hisense

С помощью сенсорного 21-дюймового экрана, установленного прямо на дверце, можно создать список покупок, который будет автоматически обновляться на экране смартфона, а также просматривать контент или фотографии с телефона. Холодильник способен проводить самодиагностику и сообщать о выявленных неисправностях. Функция контроля наличия продуктов позволяет просматривать, что есть в холодильнике, без открытия дверцы, и устанавливать дату истечения срока годности. Если нужны новые идеи для приготовления ужина, достаточно заглянуть во встроенную книгу рецептов. Современные инверторные компрессоры регулируют мощность охлаждения, обеспечивая стабильную температуру, экономию энергии и низкий уровень шума. Устанавливаемый на дверь дозатор для льда и воды сделает кубики льда, колотый лед или охладит воду. Плоская дверь и утопленные ручки холодильника дают возможность незаметно встроить его в кухонные шкафы.

Стиральная WF7S1247BW и сушильная DH7S107BW машины

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стиральная WF7S1247BW и сушильная DH7S107BW машины

Фото: Hisense Стиральная WF7S1247BW и сушильная DH7S107BW машины

Фото: Hisense

Параметры работы этой пары удобно задавать и контролировать на сенсорном экране диагональю 6,86 дюйма. Внутри барабана установлена светодиодная подсветка, которая загорается сразу после окончания стирки или сушки, напоминая о необходимости вынуть вещи из бака. По данным от встроенных датчиков машины подбирают программы, а также нужное количество моющего средства и оптимальную температуру сушки с учетом веса загруженных вещей. Машины работают в тандеме: стиральная оповещает о программе стирки сушильную, чтобы вовремя включить предварительный нагрев и выбрать оптимальные настройки. Обработка паром в качестве предварительной программы стирки удаляет до 90% микробов и бактерий с одежды. Для освежения сухого белья, которое не нуждается в стирке, предусмотрена обработка паром в сушильной машине. Функция антисминания уменьшит количество складок до минимума. Режим с пониженным уровнем шума позволяет запускать сушку даже в ночное время.

Сергей Данилян