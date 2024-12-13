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Гостиницы в Ростове и Угличе могут продать в два раза дешевле

В Ярославской области повторно на продажу выставили гостиницы в Угличе и Ростове, объекты могут быть проданы в два раза дешевле посредством публичного предложения. Информация размещена на сайте Российского аукционного дома.

Гостиница, Углич

Гостиница, Углич

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Гостиница, Углич

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что гостиницы сейчас находятся в областной собственности, переданы в управление сети «Азимут». Область планировала получить за отель в Угличе 953 млн руб. и 813 млн руб. за гостиницу в Ростове минимум, однако торги не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Гостиница, Ростов

Гостиница, Ростов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Гостиница, Ростов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сейчас объявлены повторные торги, но теперь со снижением цены от начальной. Нижний порог стоимости гостиницы в Ростове установлен в 406 млн руб., а в Угличе — в 476 млн руб. Заявки начали принимать 12 декабря, их рассмотрение состоится 18 февраля 2025 года.

Алла Чижова

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