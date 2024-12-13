Акции Fix Price упали почти на 19%

Акции ритейлера Fix Price (MOEX: FIXP) (FIXP) в начале торгов на Московской бирже упали на 18,88%, до 167,1 руб. за бумагу, следует из данных торгов площадки по состоянию на 10:20 мск. Ранее совет директоров ритейлера назначил 13 декабря днем закрытия реестра акционеров с правом на получение дивидендов.

К 10:30 мск снижение замедлилось до 16,8%, по состоянию на 10:55 мск акции снижаются на 17,23% (170,5 руб. за бумагу).

5 декабря совет директоров Fix Price одобрил промежуточные дивиденды за 2022, 2023 и 2024 годы общей суммой 30 млрд руб. 13 декабря назначено датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с момента закрытия реестра. В день объявления о выплате дивидендов бумаги Fix Price на торгах Мосбиржи выросли на 37%.