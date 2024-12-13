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Коммерсантъ FM
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Банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с Россией

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса в среднем до 14 дней, рассказали представители транспортных компаний и профильные юристы РБК. По их словам, ситуация ухудшалась в течение всего 2024 года и усугубилась в ноябре после введения санкций США в отношении российских кредитных организаций.

Замдиректора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов сказал, что в период с января по ноябрь средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ составлял 10-14 дней. По сравнению с тем же периодом прошлого года он удлинился на 29%.

Управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко добавила, что после введения санкций США в ноябре ситуация с проведением платежей ухудшилась. В некоторых случаях они либо возвращаются спустя одну или две недели, либо были списаны со счетов в банках ОАЭ в конце ноября и не дошли до сих пор. Гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева сказала, что санкции США заставили банки пересматривать схемы взаимодействия и ужесточить проверки платежей, особенно через корреспондентские счета.

Как сообщила руководитель налоговой практики CLS Екатерина Смоловая, ситуация с расчетами в ОАЭ может кардинально отличаться у разных компаний. По ее словам, у некоторых счета в стране не работают уже с 2022 года. Есть и компании, которых проблемы не коснулись или затронули незначительно, добавила она.

21 ноября Минфин США ввел санкции в отношении более 50 банков и 40 регистраторов. В их числе Газпромбанк, ДОМ.РФ, БКС-банк.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспорту газа поставили банки».

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