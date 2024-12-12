Валерий Зорькин порассуждал о смертной казни, коррупции и авторитаризме

Владимир Путин в четверг встретился с председателем Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным и поздравил его с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря. Президент отметил, что и он как глава государства, и председатель КС находятся «в одном строю», передает ТАСС. Господин Зорькин в ответ подарил господину Путину сборник решений КС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Валерий Зорькин во время встречи

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости Владимир Путин и Валерий Зорькин во время встречи

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Также ко Дню Конституции на сайте КС была опубликована подборка «Лекции о праве», составленная на основе выступлений главы КС на Международном Петербургском юридическом форуме. Сборник содержит как ранее сформулированные Валерием Зорькиным позиции, так и новеллы по резонансным вопросам.

Так, господин Зорькин напоминает, что КС сделал практически бессрочным мораторий на назначение и применение смертной казни, что, однако, не исключает возможности возврата к высшей мере наказания. Но «единственная приемлемая с конституционной точки зрения форма решения этого вопроса — это пересмотр Конституции», еще раз подчеркивает председатель КС.

Говоря о возможности внесения в Основной закон нормы о государственной идеологии, Валерий Зорькин поясняет, что закрепление в Конституции «системы основополагающих общезначимых и общеобязательных нормативно-правовых ценностей» вполне допустимо. Но обязанность «чтить память, обеспечивать защиту исторической правды» — это не идеологема, а «прикладной инструмент мобилизации общества и государства», которым угрожают неонацизм и геноцид, констатирует он.

Затронул глава КС и еще один актуальный вопрос — о пересмотре итогов приватизации. По его мнению, нарушения, сопровождавшие передел собственности, создали в РФ массовую «антиправовую нормативность» коррупции и кумовства, которая вот уже два десятилетия разъедает российский социальный и государственный организм. Однако господин Зорькин не хотел бы, чтобы эти слова поняли как призыв к национализации.

А вот по поводу коррупции председатель КС высказался вполне однозначно: без сокращения ее масштабов невозможно достичь общественного согласия и доверия, но пока даже на уровне научных исследований она предстает экономически и психологически оправданной. «Возможно, пора вводить санкции за такое "оправдание коррупции", к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма?» — задается вопросом глава КС.

Наконец, суждения о том, что Россия превращается в авторитарное государство, Валерий Зорькин предложил «поверять не одной юридической формой, а единством этой формы и некоего реального содержания». В политической практике нынешней России есть «существенные элементы авторитаризма», но это неизбежно в кризисных условиях перехода от неправового прошлого к правовой демократии, отмечает председатель КС.

Анастасия Корня