Гектары разбили на тома

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела о растрате средств СНТ «Северная жемчужина» в Ленинградской области. По данным следствия, фигуранты, среди которых бывший председатель товарищества адвокат Андрей Кудрин, расхищали деньги, собранные с владельцев участков. Общий ущерб СКР оценивает в более чем 400 млн руб. Расследование долго буксовало, и для его активизации потребовалось вмешательство главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В деле 310 томов, защита полагает, что знакомиться с материалами обвиняемые и адвокаты закончат не раньше весны следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2019 года по факту хищения почти 175 млн руб. из средств СНТ. Позже эпизоды стали множиться, по каждому возбуждалось новое дело, и все они объединялись в одно производство. Всего под следствием оказалось одиннадцать участников «Северной жемчужины». Летом прошлого года в СИЗО был отправлен экс-председатель садоводства 53-летний Андрей Кудрин. Ему предъявили обвинение в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ). Вместе с ним были задержаны еще несколько человек, включая бухгалтера Наталью Байкову и знакомую господина Кудрина Марию Кожухову. Позже Басманный суд Москвы также отправил под арест бывшего члена правления СНТ Вадима Русяева, сына Андрея Кудрина Кирилла, который занимался приватизацией участков, одного из основных подрядчиков товарищества Леонида Листратенко и Наталью Осовицкую.

«Северная жемчужина» была организована в 2006 году под Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти на землях, которые были выделены Министерством обороны РФ для военнослужащих. На 150 га для военного ведомства было зарезервировано 300 участков, а остальные, около 700 участков, распределились между частниками. Именно их деньги, по версии СКР, и стали предметом хищения.

В материалах дела говорится, что правление «Северной жемчужины» собирало с местных жителей обязательные целевые взносы — 755 тыс. руб. на развитие инфраструктуры, от 250 тыс. до 450 тыс. руб. на подводку газа, на подключение дополнительных мощностей электроэнергии, на один участок было выделено по 5 кВт, а каждый дополнительный киловатт стоил еще 40 тыс. руб. Еще один целевой взнос, почти 25 тыс. руб., нужно было отдать на ремонт подъездной дороги. Жители коттеджного поселка, который считается элитным, обвинили управляющего товариществом в поборах и пустых обещаниях. Там также заявили, что руководство СНТ оставило после себя долги перед поставщиками услуг на десятки миллионов рублей.

Полноценного разбирательства деятельности руководства СНТ садоводы не могли добиться на протяжении пяти лет — уголовные дела в отношении Андрея Кудрина то возбуждались, то закрывались. Ситуация резко изменилась после того, как дачники попали на личный прием к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По его указанию расследование возобновил уже центральный аппарат СКР.

Как стало известно “Ъ”, несколько фигурантов свою вину признали и даже погасили предъявленный им ущерб. Господа Кудрин и Русяев претензии следствия отвергают.

Адвокат Андрея Кудрина (сам обвиняемый также ранее занимался адвокатской деятельностью) Денис Лактионов в разговоре с “Ъ” посетовал, что ознакомление с материалами дела затягивается. «Связано это с тем, что следствие очень медленно передает обвиняемому и защите материалы для прочтения. Следствие не успевает выполнять свою работу»,— подчеркнул собеседник.

Тем временем на днях Басманный суд Москвы продлил обвиняемым действие меры пресечения в виде содержания под стражей до середины марта 2025 года. В ходатайствах следствия указывалось, что окончание производства следственных действий по делу «не свидетельствует о том, что, находясь на свободе, обвиняемый лишен возможности уничтожить доказательства по делу, оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в целях изменения ими показаний, поскольку оценка всем доказательствам по делу подлежит при рассмотрении дела судом по существу».

По мнению господина Лактионова, дело будет передано в суд не ранее апреля.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург