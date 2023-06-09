Александр Бастрыкин взялся за дачи

Председателя элитного СНТ «Северная жемчужина» в Ленинградской области Андрея Кудрина, имеющего к тому же статус адвоката, арестовали в Москве за растрату. Произошло это после того, как на будущего фигуранта председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину пожаловались жители коттеджного поселка, с которых собирали различные взносы на благоустройство территории. Однако граждане существенных улучшений так и не увидели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следователя ГСУ СКР, заключил под стражу на два месяца 52-летнего Андрея Кудрина, председателя СНТ «Северная жемчужина» под Сертолово в Ленинградской области. Его подозревают в растрате, совершенной группой лиц с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что мужчина выводил деньги со взносов дачников через аффилированных лиц на счета сторонней фирмы.

На данный момент речь идет о 20 млн руб., однако деятельность руководства товарищества еще изучается правоохранителями, поэтому не исключено, что сумма увеличится.

Как стало известно «Ъ», в среду, 7 июня, силовики нагрянули по месту жительства председателя СНТ. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек, включая бухгалтера Наталью Байкову и знакомую господина Кудрина Марию Кожухову. Последних суд отправил под домашний арест, а сам Андрей Кудрин помещен в СИЗО до 6 августа. Сторона защиты просила о более мягкой мере пресечения, однако суд в этом отказал, согласившись с позицией следствия, что фигурант может скрыться.

Жители коттеджного поселка, который считается элитным, обвинили управляющего товариществом в поборах и пустых обещаниях, касающихся благоустройства территории. Полноценного разбирательства деятельности руководства СНТ граждане не могли добиться на протяжении пяти лет — уголовные дела в отношении господина Кудрина то возбуждались, то закрывались, пока дачники наконец не попали на прием лично к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. С его подачи расследование возобновил центральный аппарат СКР.

В материалах дела говорится, что правление «Северной жемчужины» собирало с местных жителей обязательные целевые взносы, включая плату в размере 755 тыс. руб. на развитие инфраструктуры, подводку газа — от 250 тыс. до 450 тыс. руб., а также на подключение дополнительных мощностей электроэнергии — на один участок было выделено по 5 кВт, а каждый дополнительный киловатт стоил еще 40 тыс. руб. Однако, как сетуют дачники, ничего из этого толком не было сделано.

Еще один целевой взнос, почти 25 тыс. руб., нужно было отдать на ремонт подъездной дороги.

«Обещали асфальтную крошку, по факту завезли щебень разной фракции. Из-за этого, спустя полгода эксплуатации этой дороги по весне она поплыла. Были неоднократные случаи пореза этими торчащими камнями колес машин»,— рассказала «Ъ» жительница СНТ Маргарита Безъязыкова.

Также граждане утверждают, что их оставили без доступа на общие собрания и тем самым лишили права участвовать в выборах членов правления. В разговоре с «Ъ» юрист СНТ Марат Круглов пояснил, что о каких-либо жалобах дачников ему неизвестно, однако при этом подтвердил, что суды по гражданским делам все же проходят. «У нас (в СНТ.— “Ъ”) 2 тыс. человек живет — судятся единицы. Это все частные споры»,— сказал он. На вопрос «Ъ», имеются ли среди них претензии финансового характера, юрист ответил: «И финансовые в том числе». Само уголовное дело в отношении Андрея Кудрина господин Круглов комментировать отказался.

Кроме того, следователи изучают причастность самого председателя товарищества к неуплате взносов за приобретенные им в собственность более 40 участков. Конкретные суммы еще предстоит установить, однако, по разным оценкам, речь идет о сотнях миллионов рублей.

Андрей Кудрин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2020 году. Тогда он был задержан вместе с другим членом правления СНТ, Вадимом Русяевым, по обвинению в злоупотреблении полномочиями и умышленном уничтожении чужого имущества за снос дома жителя поселка Александра Тараканова, а также в мошенничестве со все теми же участками и взносами. Однако позже данные уголовные дела были закрыты. После недавнего задержания Андрея Кудрина несколько жителей «Северной жемчужины» специально отправились в Москву и у здания Басманного суда требовали задержания главы товарищества.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург