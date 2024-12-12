Сборная России сыграла на мировом уровне

В Санкт-Петербурге стартовал традиционный международный хоккейный турнир — Кубок Первого канала. Сборная России в своем первом матче встретилась с так называемой сборной мира, составленной из легионеров, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и одержала победу 4:1. Также хозяевам предстоит сыграть с командами Белоруссии и Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок Первого канала по хоккею. Матч между командами «Россия 25» и сборная мира КХЛ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Кубок Первого канала по хоккею. Матч между командами «Россия 25» и сборная мира КХЛ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

После отстранения сборной России от всех международных соревнований Кубок Первого канала, бывший когда-то одним из этапов Евротура, безусловно, потерял спортивную привлекательность. По сути, турнир превратился в междусобойчик россиян с белорусами и казахстанцами, которые традиционно входят в единое хоккейное пространство. В прошлом году была попытка подтянуть еще сборную Китая, но она сорвалась, поэтому для того, чтобы все-таки расширить состав участников, тогда пришлось на скорую руку сколотить команду с довольно претенциозным названием «Звезды и ВХЛ». Ее костяк составили молодые игроки из Всероссийской хоккейной лиги, а главной звездой там считался нападающий Арсений Грицюк, сейчас включенный в заявку национальной сборной.

Зато перед нынешним розыгрышем Кубка Первого канала организаторам удалось найти решение, которое сразу повысило интерес к нему.

Может, идея пригласить сборную легионеров КХЛ и лежала на поверхности, но ее еще нужно было реализовать.

А в итоге даже с учетом того, что далеко не все сильнейшие иностранные хоккеисты смогли принять участие в турнире, команда у них подобралась весьма крепкая. Получился забористый микст из североамериканцев с добавлением трех словаков, двух чехов, в том числе Дмитрия Яшкина, шведа, словенца и натурализованного китайца. К тому же главным тренером этой версии сборной мира согласился стать легендарный канадский специалист Майк Кинэн, в блестящей карьере которого есть и завоеванный с магнитогорским «Металлургом» Кубок Гагарина.

Нельзя сказать, что и сборная России выставила на Кубок Первого канала свой лучший по меркам КХЛ состав. Возглавляющий ее наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг вновь сформировал команду на базе одного клуба, притом что в текущем регулярном чемпионате КХЛ армейцы с берегов Невы пока находятся отнюдь не на лидирующих позициях. Но, как говорится, тренер так видит. При этом роль первой скрипки Ротенберг, как и ожидалось, отвел Евгению Кузнецову, который недавно вернулся на родину после десяти лет выступлений в Национальной хоккейной лиге. И хотя его возвращение было сопряжено с определенными адаптационными трудностями, все-таки по статусу это самый звездный игрок нынешней КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Матч сборной России с легионерами вполне мог рассматриваться как самое яркое событие Кубка Первого канала и скрытый финал, так как обе команды как минимум по именам выглядели фаворитами турнира. Правда, сборной мира пришлось играть с листа, потому как перед стартом она провела практически всего одну тренировку. В первом периоде куда более сыгранные россияне порой имели заметное преимущество, но у соперника все тащил голкипер сборной Китая и «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит. В двух-трех моментах он откровенно спас, тем не менее и легионеры беспокоили российского вратаря Илью Набокова. Спартаковец Адам Ружичка в связке с Яшкиным и Ником Петаном из «Ак Барса» смотрелись очень неплохо, как и американский дуэт Александра Гальченюка из «Амура» с Александром Хмелевским из «Салавата Юлаева». У россиян же самым активным был не Кузнецов, а Григорий Кузьмин.

Во втором периоде хозяева открыли счет, поймав легионеров на пересменке.

Партнер Кузьмина по звену Марат Хайруллин оказался в одиночестве на чужой синей линии и тут же получил длинный пас от защитника Александра Елесина. Убежав «один в ноль», нападающий СКА пробил-таки Смита, который продолжал выручать свою команду. Впрочем, когда россияне заработали второе большинство, он не сумел справиться и с щелчком в касание от Михаила Григоренко. Более того, в конце двадцатиминутки сочетание Григоренко, Хайруллина и Кузьмина отличилось третий раз, наказав Петана за потерю в зоне атаки. Петербуржские армейцы умчались в контратаку, которую поддержал ярославец Елесин. Именно защитника «Локомотива» вывели на завершающий бросок. Смит опять был на высоте, но со второй попытки Елесин все же закинул шайбу в сетку. А вот у сборной мира отличный момент упустил один из лучших снайперов «регулярки» — форвард «Витязя» Дерек Барак.

На третий период легионеры выпустили вместо Смита Патрика Рыбара. Кроме того, у них появилась возможность поиграть в большинстве, однако с реализацией лишнего возникли проблемы. Пока они искали оптимальную спецбригаду, две минуты уже истекли. Возможно, у подопечных Кинэна был бы шанс зацепиться за результат, если бы Диллон Дюбе из минского «Динамо» попал в пустые ворота с передачи защитника ЦСКА Колби Уильямса. А так Илья Сафонов продавил еще одного «минчанина» Джошуа Брука, сблизился с Рыбаром и ловко бросил под перекладину. При счете 4:0 легионеры фактически признали свое поражение и ослабили давление, которое оказывали по ходу третьего отрезка матча. Однако гол престижа они все-таки забили. Защитник «Адмирала» Либор Шулак зарядил от синей линии и не позволил Набокову оформить «сухарь». Вообще сборная России действовала очень дисциплинированно и поэтому победила так уверенно — 4:1, но сборная мира наверняка покажет себя в следующих встречах.

Александр Ильин