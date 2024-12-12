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Депутаты приняли отчет

Радий Хабиров выступил перед парламентом республики

Глава Башкирии вчера выступил с традиционным ежегодным посланием к депутатам Курултая республики. Главными темами стали поддержка СВО, экономика, комфортная среда, здравоохранение и образование. Политологи отмечают, что послания последних двух лет демонстрируют сдержанность риторики и содержательно сосредоточены на экономико-социальных планах.

Радий Хабиров рассказал депутатам о настоящем и будущем

Радий Хабиров рассказал депутатам о настоящем и будущем

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Радий Хабиров рассказал депутатам о настоящем и будущем

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Курултай Башкирии вчера услышал ежегодное послание главы республики Радия Хабирова. Поскольку выступление главы региона назначили на День Конституции, господин Хабиров сначала поздравил присутствующих с государственным праздником. Затем упомянул об «испытаниях и ударах извне» сложного времени и поблагодарил президента Владимира Путина, под руководством которого «мы мобилизуем экономику, укрепляем промышленный и оборонный потенциал, настраиваем на победу все общество».

Далее он перешел к теме поддержки участников СВО, пообещав увеличить количество льгот. Сейчас их более 40, а на реализацию мер поддержки в этом году направлено более 10 млрд руб. Господин Хабиров также сообщил о создании Ассоциации ветеранов СВО и напомнил о том, что 2025 год объявлен в республике Годом поддержки участников СВО.

Далее глава региона перешел к программе действий на следующий год, упомянув, что реализовывать ее предстоит правительству практически в прежнем составе, что работает сейчас. Здесь Радий Хабиров вновь поблагодарил Владимира Путина за «глубокое уважение» к Башкирии и от лица всех жителей пообещал поддерживать заданный им курс. Депутаты подкрепили это заявление аплодисментами.

После наступило время достижений. Глава республики сообщил, что Башкирия — один из лидеров по вводу социально значимых объектов в рамках нацпроектов. Напомнил, что республика также в числе лидеров Национального инвестиционного рейтинга. Инвестиции, по его данным, в январе — сентябре этого года выросли на 24,7%.

Радий Хабиров упомянул об увеличении промпроизводства на 4,3%, перечислил проекты, которые могут обеспечить дальнейший рост: индустриальные и технопарки, промышленные кластеры, и — поблагодарил за реализацию масштабных инвестпроектов компании «Роснефть», «Газпром», «Ростех», Уральскую горно-металлургическую компанию и БСК.

Далее господин Хабиров говорил о развитии экспорта и агропромышленного сектора (поручив региональному минсельхозу переходить к более эффективным методам управления отраслью, повышать ее инвестиционную привлекательность и «активнее работать на внешнем треке»).

Застройщиков он попросил, несмотря на сложные условия, не замораживать проекты. «Ваша задача — возводить новые дома, а с социальной и инженерной инфраструктурой мы будем помогать»,— пообещал глава региона.

Радий Хабиров коснулся проблемы транспортной доступности, экологии, а затем перешел к здравоохранению (главным достижением в котором стал рост ожидаемой продолжительности жизни до 73,13 года), семье, образованию и науке. Он завил о создании нового республиканского ведомства — госкомитета по научно-технологическому развитию, который займется решением задач в сфере высшего образования, науки и инновационной деятельности.

Господин Хабиров также сообщил, что в Уфе за счет федерального бюджета построят математический лицей-интернат (ранее сообщалось, что его возведут в 2024 году к юбилею Уфы), продолжат строить Соборную мечеть и Собор Воскресения Христова, а также спроектируют Дом Музыки (создание которого обсуждалось еще во времена Рустэма Хамитова) и откроют Музей возвращенных имен (который планируют на протяжении двух последних лет).

Выступление завершилось обращением к присутствовавшим в зале участникам СВО, после чего глава региона вновь напомнил о «непростых испытаниях», но выразил уверенность, что «вместе мы преодолеем любые трудности, сделаем всё для процветания родной республики и великой России».

Политологи отмечают, что послание прошло в традиционном формате, было сдержанным и не изобиловало технологическими приемами.

«Одно из ковидных посланий в Колонном зале было очень красивым и эффективным, но там была задача отметить участников антиковидных мероприятий и привнести краски в полуизоляционный быт. В эпоху СВО тренд сменился на демонстрацию сдержанности при проведении подобных государственных мероприятий. В этом году жанрово оно не отличалось, а содержательно фокусировалось на поддержке семей участников СВО, привлечении инвестиций, проектах в промышленном и сельскохозяйственном секторе. Также была анонсирована инфраструктурная история — ремонт и строительство дошкольных учреждений, школ искусств, мостов, культурных и спортивных объектов»,— прокомментировал преподаватель УУНиТ, политолог Арсен Шаяхметов.

При этом он отмечает, что создание госкомитета по научно-техническому развитию станет «управленческим ноу-хау республики».

«Задача послания — не развлекать, а определить основные векторы развития, которые будут приоритетны для республики на ближайшие годы. Ведь это послание — не только к Курултаю, а по большому счету ко всему населению республики. Поэтому его структура достаточно предсказуема. Понятно было, что основной акцент будет сделан на социально-экономическое развитие, будет особое внимание уделено поддержке участников СВО и членов их семей. Стало традиционным, что мало внимания уделяется развитию институтов гражданского общества»,— прокомментировал политолог Николай Евдокимов.

Наталья Балыкова

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