Правительство проиндексировало цены на газ для населения на 10,3% с 1 июля 2025 года

Правительство России утвердило индексацию регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2025 года на 10,3%. Это решение касается всех категорий потребителей, кроме электроэнергетических компаний и жилищно-коммунального хозяйства. Ранее индексация цен была предусмотрена в макропрогнозе на 2025–2027 годы. Постановление опубликовано на портале официальной информации.

Также тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для ГРО, участвующих в региональных и межрегиональных программах газификации ЖКХ и промышленности, будут индексированы с 1 июля 2025 года на 11,3%, с июля 2026 года — на 9,3%, с июля 2027 года — на 9%. Ранее цены на газ для промышленности были проиндексированы в декабре 2023 года на 10%, а в середине 2024 года — на 11,2%.

В ноябре пресс-служба «Газпрома» сообщила, что потребление газа в России в зоне Единой системы газоснабжения в октябре нынешнего года составил 32,6 млрд куб. м.

С 1 июля 2024 года тарифы ЖКХ проиндексировали на 9,8% в среднем по стране. Предыдущая индексация тарифов на ЖКУ прошла на семь месяцев раньше намеченного срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Решение объясняли необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и тем, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции.

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