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В президентском совете выступили против закона о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка

В Совете при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ выступили против принятого накануне Госдумой закона, запрещающего прием в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Константин Деревянко

Константин Деревянко

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Константин Деревянко

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Зампред совета Константин Деревянко считает, что поправки носят «крайне неоднозначный характер»: «В конечном счете это не решит сложившуюся проблему, а только усугубит ее, усилит риск межнациональной розни и конфликтов».

Речь о поправках к ст. 78 закона «Об образовании», которые были инициированы спикером Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой и лидерами всех парламентских фракций. Документ вводит тестирование на знание русского языка при приеме в школу для детей иностранцев и лиц без гражданства. Исполнительный орган по контролю и надзору в сфере образования при этом наделяется полномочиями по организации тестирования.

Еще одна норма прямо запрещает прием в школу детей, не прошедших тестирование. Господин Володин обосновывал необходимость принятия таких норм результатами выборочных тестов, по которым 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо. Документ был принят в первом чтении 10 декабря, во втором и третьем — 11 декабря.

По словам Константина Деревянко, закон не дает ответа на вопрос, как будет осуществляться культурная и языковая адаптация детей, которые не смогут пойти в российскую школу.

«Международный опыт показывает, что вне языковой среды такая адаптация крайне неэффективна,— считает он.— Нужны механизмы, которые позволили бы, не нарушая ход образовательного процесса, плавно обучать и интегрировать детей в культурную и образовательную среду страны. Важно также определить соотношение русскоговорящих детей и детей, недостаточно владеющих русским языком, в отдельно взятом учебном классе. Нужен баланс: детей, которым пока трудно учиться на русском. В классе их не должно быть больше 15–20%».

В отсутствие механизмов языковой подготовки дети мигрантов «никогда не станут частью российского общества, но запомнят, что были отвергнуты», заключает зампред президентского совета.

Иван Тяжлов

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