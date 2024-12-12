ГК «Самолет» намерена начать реализацию пилотного проекта в Перми в первой половине 2025 года

Федеральный девелопер «Самолет» намерен начать реализацию застройки жилого квартала в Дзержинском районе Перми в первом-втором квартале 2025 года, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с планами компании. Сейчас девелопер ведет разработку градостроительной документации для строительства жилого комплекса в Перми. Проект будет реализован по договору комплексного развития территорий (КРТ). В компанию «Ъ-Прикамье» направил запрос.

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Сам жилой квартал будет возведен на участке 5,7 га в Дзержинском районе, ограниченном ул. Строителей, ул. Водопроводной и бульваром Преображенским в Кондратово. Проект будет разбит на 4 очереди строительства. Он предусматривает закрытые благоустроенные дворы без машин, коммерческие помещения на первых этажах. Жилая площадь домов составит порядка 106 тыс. кв. м. Помимо жилья на территории квартала, в рамках КРТ «Самолет» построит детский сад на 225 мест, а также наземный закрытый паркинг.

Все объекты будут запроектированы и возведены по стандартам группы «Самолет», которые предполагают современные подходы к архитектуре зданий, безбарьерную среду, качественное благоустройство придомовых территорий.

В октябре 2024 года комиссия по ПЗЗ рассмотрела и согласовала проект. Этим летом правительство Пермского края и «Самолет» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию крупного инвестпроекта. До конца 2040 года компания планирует построить в Прикамье 1 млн кв. м жилья с необходимой социальной инфраструктурой. Кроме того, «Самолет» намерен участвовать в аукционах по площадкам для КРТ.