Водитель, устроивший ДТП с пассажирским поездом, предстанет перед судом

Уральской транспортной прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении водителя, нарушившего правила и допустившего столкновение с пассажирским поездом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «СвЖД новости» Фото: телеграм-канал «СвЖД новости»

2 августа 2024 года 62-летний водитель ЗИЛ-131НА на перегоне станций Европейская-Усть-Тискос Горнозаводского округа Пермского края попытался переехать железнодорожные пути в неположенном месте, что привело к столкновению грузовика с пассажирским поездом «Новый Уренгой – Москва». В результате происшествия никто не пострадал. Механические повреждения получил локомотив, а также строение пути, от ЗИЛа остались лишь куски металла. Поезд отправился со станции Европейская с задержкой на 3 часа 56 минут. Ущерб ОАО «РЖД» составил более 480 тыс. руб.

Водителю предъявлено обвинение в повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности.