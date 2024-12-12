На Соборной площади установили главную новогоднюю ель

Главную новогоднюю ель установили на Соборной площади Кремля, сообщает пресс-служба Росприроднадзора. Высота 90-летней ели, украшающей площадь,— около 25 м, а размах ее ветвей — 8 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Ель срубили вблизи деревни Знаменки Московской области накануне, 11 декабря. Взамен срубленного дерева на территории Можайского района высадят молодые деревья. Саженцы уже передали руководству городского округа, рассказали в ведомстве

«Ель погрузили в автопоезд, за рулем которого находился Дед Мороз. Он торжественно провез нашу красавицу через Спасские ворота Кремля ровно в полночь, под бой курантов»,— сказано в сообщении Росприроднадзора.