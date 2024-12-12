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Коммерсантъ FM
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Глава Роспотребнадзора: нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала расследование американских конгрессменов о происхождении коронавируса. По ее мнению, нет доказательств, что COVID-19 распространился из лаборатории.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Очевидных и каких-то доказывающих эту ситуацию данных не представлено, их и нет»,— сказала госпожа Попова журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Конгрессмены США в начале декабря по итогам двухлетнего расследования заявили, что COVID-19 с большой вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился вследствие утечки из китайской лаборатории. Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятным естественное происхождение коронавируса.

О расследовании в США — в материале «Ъ FM» «Конгресс США исследовал коронавирус».

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Болезненные воспоминания

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Коронавирус добавил к уже существовавшему в массовом лексиконе «карантину» новое понятие «самоизоляция»

Коронавирус добавил к уже существовавшему в массовом лексиконе «карантину» новое понятие «самоизоляция»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Встретить врачей в защитных костюмах во дворе своего дома было плохой приметой — рядом появился переносчик заболевания

Встретить врачей в защитных костюмах во дворе своего дома было плохой приметой — рядом появился переносчик заболевания

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Безлюдные переулки Москвы (на фото — Камергерский) радовали жителей столицы, вот только причина не располагала к веселью

Безлюдные переулки Москвы (на фото — Камергерский) радовали жителей столицы, вот только причина не располагала к веселью

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Масочный режим россияне соблюдали, как и в чем могли

Масочный режим россияне соблюдали, как и в чем могли

Фото: Коммерсантъ / Илья Покалякин  /  купить фото

Для врачей пандемия оказалась моментом ежедневного героизма

Для врачей пандемия оказалась моментом ежедневного героизма

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дезинфекция детских площадок и общественных пространств началась далеко не сразу

Дезинфекция детских площадок и общественных пространств началась далеко не сразу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Самоизоляция оказалась обязательной мерой для всех крупных городов. На фото — житель Новосибирска

Самоизоляция оказалась обязательной мерой для всех крупных городов. На фото — житель Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Регулировать движение скорых в больнице в Новой Москве был вынужден специальный сотрудник — настолько плотным был поток машин

Регулировать движение скорых в больнице в Новой Москве был вынужден специальный сотрудник — настолько плотным был поток машин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Еще одно воспоминание о пандемии — опустевший общественный транспорт на улицах Москвы

Еще одно воспоминание о пандемии — опустевший общественный транспорт на улицах Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пустая Кремлевская набережная в разгар пандемии весной 2020 года

Пустая Кремлевская набережная в разгар пандемии весной 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Если в приемное отделение больницы больной ковидом весной 2020-го попадал без очереди, можно было считать, что ему крупно повезло

Если в приемное отделение больницы больной ковидом весной 2020-го попадал без очереди, можно было считать, что ему крупно повезло

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режим самоизоляции продлевался несколько раз. Испытание долгим и тесным контактом с родными и близкими прошли не все

Режим самоизоляции продлевался несколько раз. Испытание долгим и тесным контактом с родными и близкими прошли не все

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

А вот многие дети, кажется, вспоминают пандемию с радостью, ведь получили возможность проводить много времени с родителями

А вот многие дети, кажется, вспоминают пандемию с радостью, ведь получили возможность проводить много времени с родителями

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пандемия обездвижила даже парк каршеринга — автомобиль, в котором меняются водители, тоже стал опасным местом

Пандемия обездвижила даже парк каршеринга — автомобиль, в котором меняются водители, тоже стал опасным местом

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сегодня призрак ковида по-прежнему с нами — как сезонное заболевание

Сегодня призрак ковида по-прежнему с нами — как сезонное заболевание

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Врачей на скорой в пандемию вполне можно было бы сравнить с солдатами на передовой

Врачей на скорой в пандемию вполне можно было бы сравнить с солдатами на передовой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский  /  купить фото

Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Ежедневная статистика заболевших и скончавшихся от ковида напоминала фронтовые сводки

Ежедневная статистика заболевших и скончавшихся от ковида напоминала фронтовые сводки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Даже репетиция парада на Красной площади в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходила весной 2020 года с использованием средств индивидуальной защиты

Даже репетиция парада на Красной площади в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходила весной 2020 года с использованием средств индивидуальной защиты

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

В первые дни лета 2020-го для прихожан открылись мечети. Но и там было необходимо соблюдать дистанцию

В первые дни лета 2020-го для прихожан открылись мечети. Но и там было необходимо соблюдать дистанцию

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Лавки в парках и скверах оказались под запретом. Впрочем, как и сами зеленые зоны. Счастье прогулок было доступно только владельцам собак

Лавки в парках и скверах оказались под запретом. Впрочем, как и сами зеленые зоны. Счастье прогулок было доступно только владельцам собак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москву дезинфицировали ежедневно с головы до пят

Москву дезинфицировали ежедневно с головы до пят

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Особенно тщательно обрабатывали общественные пространства. На фото — Киевский вокзал в Москве

Особенно тщательно обрабатывали общественные пространства. На фото — Киевский вокзал в Москве

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Во временные больницы были превращены даже стадионы и катки. На фото — больные ковидом в ледовом дворце «Крылатское» на западе Москвы

Во временные больницы были превращены даже стадионы и катки. На фото — больные ковидом в ледовом дворце «Крылатское» на западе Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Врачи быстро установили, что полному излечению от ковида способствует качественная и быстро начатая реабилитация

Врачи быстро установили, что полному излечению от ковида способствует качественная и быстро начатая реабилитация

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заболевшие надеялись и на врачей, и на высшие силы. На фото — священник в палате больной ковидом в разгар пандемии весной 2020-го

Заболевшие надеялись и на врачей, и на высшие силы. На фото — священник в палате больной ковидом в разгар пандемии весной 2020-го

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Врачи, которые в пандемию работали в «красной зоне», вспоминают, что у них тогда была только одна мечта — немного поспать

Врачи, которые в пандемию работали в «красной зоне», вспоминают, что у них тогда была только одна мечта — немного поспать

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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Коронавирус добавил к уже существовавшему в массовом лексиконе «карантину» новое понятие «самоизоляция»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Встретить врачей в защитных костюмах во дворе своего дома было плохой приметой — рядом появился переносчик заболевания

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Безлюдные переулки Москвы (на фото — Камергерский) радовали жителей столицы, вот только причина не располагала к веселью

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Масочный режим россияне соблюдали, как и в чем могли

Фото: Коммерсантъ / Илья Покалякин  /  купить фото

Для врачей пандемия оказалась моментом ежедневного героизма

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дезинфекция детских площадок и общественных пространств началась далеко не сразу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Самоизоляция оказалась обязательной мерой для всех крупных городов. На фото — житель Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Регулировать движение скорых в больнице в Новой Москве был вынужден специальный сотрудник — настолько плотным был поток машин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Еще одно воспоминание о пандемии — опустевший общественный транспорт на улицах Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пустая Кремлевская набережная в разгар пандемии весной 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Если в приемное отделение больницы больной ковидом весной 2020-го попадал без очереди, можно было считать, что ему крупно повезло

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режим самоизоляции продлевался несколько раз. Испытание долгим и тесным контактом с родными и близкими прошли не все

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

А вот многие дети, кажется, вспоминают пандемию с радостью, ведь получили возможность проводить много времени с родителями

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пандемия обездвижила даже парк каршеринга — автомобиль, в котором меняются водители, тоже стал опасным местом

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сегодня призрак ковида по-прежнему с нами — как сезонное заболевание

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Врачей на скорой в пандемию вполне можно было бы сравнить с солдатами на передовой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский  /  купить фото

Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Ежедневная статистика заболевших и скончавшихся от ковида напоминала фронтовые сводки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Даже репетиция парада на Красной площади в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходила весной 2020 года с использованием средств индивидуальной защиты

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

В первые дни лета 2020-го для прихожан открылись мечети. Но и там было необходимо соблюдать дистанцию

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Лавки в парках и скверах оказались под запретом. Впрочем, как и сами зеленые зоны. Счастье прогулок было доступно только владельцам собак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москву дезинфицировали ежедневно с головы до пят

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Особенно тщательно обрабатывали общественные пространства. На фото — Киевский вокзал в Москве

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Во временные больницы были превращены даже стадионы и катки. На фото — больные ковидом в ледовом дворце «Крылатское» на западе Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Врачи быстро установили, что полному излечению от ковида способствует качественная и быстро начатая реабилитация

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заболевшие надеялись и на врачей, и на высшие силы. На фото — священник в палате больной ковидом в разгар пандемии весной 2020-го

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Врачи, которые в пандемию работали в «красной зоне», вспоминают, что у них тогда была только одна мечта — немного поспать

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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