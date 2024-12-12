Глава Роспотребнадзора: нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала расследование американских конгрессменов о происхождении коронавируса. По ее мнению, нет доказательств, что COVID-19 распространился из лаборатории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Очевидных и каких-то доказывающих эту ситуацию данных не представлено, их и нет»,— сказала госпожа Попова журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Конгрессмены США в начале декабря по итогам двухлетнего расследования заявили, что COVID-19 с большой вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился вследствие утечки из китайской лаборатории. Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятным естественное происхождение коронавируса.

О расследовании в США — в материале «Ъ FM» «Конгресс США исследовал коронавирус».