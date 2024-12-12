ПСО «Казань» заявило о рисках нового мирового соглашения с налоговой инспекцией

Заключение нового мирового соглашения между Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан и производственно-строительным объединением «Казань» может привести к невозможности его исполнения. Об этом сообщил представитель ПСО «Казань» на заседании по иску налоговой службы о банкротстве строительного объединения из-за долга в 198,6 млн руб.

Представитель ПСО «Казань» на судебном заседании отметил, что новое мировое соглашение может привести к невозможности его исполнения, пока не будет погашено предыдущее мировое соглашение. Он подчеркнул, что принятие графика не будет достаточным результатом: необходимо, чтобы условия соглашения были выполнены в соответствии с ним. В настоящий момент ПСО «Казань» находится в стадии консультаций по данному вопросу.

Если новое мировое будет согласовано, то, несмотря на его исполнение, все платежи по-прежнему будут зачисляться на старое мировое соглашение, отметил представитель УФНС, из-за чего возникает «коллизия» в соотношении закона о банкротстве и налогового законодательства.

Средства по уже заключенному мировому соглашению с ПСО «Казань» поступают.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан подало иск о признании несостоятельным (банкротом) производственно-строительное объединение «Казань» 24 июня текущего года. Задолженность объединения составляла 198,6 млн руб.

В апреле текущего года стало известно, что ПСО «Казань» и УФНС по Татарстану заключили мировое соглашение, в рамках которого налоговая служба отказывается от процедуры банкротства компании. По условиям мирового соглашения, ПСО «Казань» обязана погасить задолженность по налогам в размере 5 млрд руб. в течение 12 месяцев, до 25 марта 2025 года.

Влас Северин