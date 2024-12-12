В Екатеринбурге в 100 лет скончался ветеран Жорж Токарев

В 100 лет скончался почетный гражданин Екатеринбурга ветеран Жорж Токарев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: Telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Жорж Токарев служил в Кремлевском полку, в 1945 прошел по Красной площади с парадом победы. Затем в 1950 году был демобилизован и вернулся в Свердловск. Господин Токарев окончил Уральский политехнический институт и защитил кандидатскую диссертацию, после чего занимался преподаванием. После выхода на пенсию активно участвовал в общественной жизни: работал заместителем председателя совета ветеранов войны в Железнодорожном районе, а затем стал членом правления районного клуба «Ветеран».

«Его жизненный опыт – бесценный пример для молодого поколения, а ратная и трудовая деятельность олицетворяет собой бескорыстное и самоотверженное служение людям. Светлая память об этом прекрасном человеке будет всегда жить в наших сердцах»,– написал господин Орлов.

Напомним, Жорж Токарев стал почетным гражданином в августе. Это звание присваивают за особые заслуги и достижения перед городом.

Анна Капустина