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Коммерсантъ FM
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Идеи на стол

Живая фактура

Традиционная красно-золотая палитра из года в год лидирует в списке самых популярных вариантов оформления праздничного застолья. Однако трендсеттеры не сдаются и выдвигают все новые идеи. Из недавних самых обсуждаемых — целиком белый стол либо аскетичный сканди, подразумевающий обилие натуральных материалов и грубых фактур.

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Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad

Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad

Фото: Bjorn Wiinblad

Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad

Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad

Фото: Bjorn Wiinblad

Столовые приборы от Georg Jensen

Столовые приборы от Georg Jensen

Фото: Georg Jensen

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Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad

Фото: Bjorn Wiinblad

Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad

Фото: Bjorn Wiinblad

Столовые приборы от Georg Jensen

Фото: Georg Jensen

Вместо привычных металлических или фарфоровых подставок для приборов в ход идут даже сосновые шишки. В центре стола — обязательно свечи и живые цветы, пышная зелень и хвоя в окружении россыпи ягод, цитрусовых или гранатов. И чем больше новогодней флористики, тем лучше. А вот от скатерти часто отказываются, чтобы открыть столешницу и любоваться прожилками и трещинками дерева.

Сюжеты на фарфоре

Чайники из дизайнерских коллекций

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Hybrid Smeraldina, Seletti

Hybrid Smeraldina, Seletti

Фото: Seletti

Medusa Rhapsody, Rosenthal Versace

Medusa Rhapsody, Rosenthal Versace

Фото: Rosenthal Versace

Sole, Fornasetti

Sole, Fornasetti

Фото: Fornasetti

Han, L’Objet

Han, L’Objet

Фото: L’Objet

Renaissance, Wedgwood

Renaissance, Wedgwood

Фото: Wedgwood

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Hybrid Smeraldina, Seletti

Фото: Seletti

Medusa Rhapsody, Rosenthal Versace

Фото: Rosenthal Versace

Sole, Fornasetti

Фото: Fornasetti

Han, L’Objet

Фото: L’Objet

Renaissance, Wedgwood

Фото: Wedgwood

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