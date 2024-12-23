Идеи на стол

Традиционная красно-золотая палитра из года в год лидирует в списке самых популярных вариантов оформления праздничного застолья. Однако трендсеттеры не сдаются и выдвигают все новые идеи. Из недавних самых обсуждаемых — целиком белый стол либо аскетичный сканди, подразумевающий обилие натуральных материалов и грубых фактур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad Фото: Bjorn Wiinblad Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad Фото: Bjorn Wiinblad Столовые приборы от Georg Jensen Фото: Georg Jensen Следующая фотография 1 / 3 Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad Фото: Bjorn Wiinblad Украшения новогоднего стола от Bjorn Wiinblad Фото: Bjorn Wiinblad Столовые приборы от Georg Jensen Фото: Georg Jensen

Вместо привычных металлических или фарфоровых подставок для приборов в ход идут даже сосновые шишки. В центре стола — обязательно свечи и живые цветы, пышная зелень и хвоя в окружении россыпи ягод, цитрусовых или гранатов. И чем больше новогодней флористики, тем лучше. А вот от скатерти часто отказываются, чтобы открыть столешницу и любоваться прожилками и трещинками дерева.