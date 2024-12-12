В Прикамье «Мегафон» улучшил связь для полумиллиона жителей

Оператор сотовой сети «Мегафон» модернизировал телеком-оборудование в восьми городах Прикамья. Как сообщают аналитики «Мегафона», на 20% увеличена скорость передачи данных для полумиллиона жителей в Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве, Соликамске и Чайковском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным оператора, изменения качества мобильного интернета затронули районы, где расположены многоквартирные и частные дома, медицинские и культурные учреждения, производственные предприятия, а также туристические объекты, включая Кунгурскую ледяную пещеру. Интернет на скорости до 100 Мбит будет доступен для прибывающих в город туристов на железнодорожном вокзале и в районе предприятия «Кунгурская керамика». Существенная часть работ также проведена рядом с туристическими объектами в Березниках и Чайковском.

Как отмечает директор «Мегафона» в Прикамье Андрей Шмалев, муниципалитеты, за исключением областного центра, генерируют около 30% регионального интернет-трафика. «Модернизация телеком-инфраструктуры позволила увеличить скорость передачи данных в значимых локациях – центральных районах и жилых кварталах», - подчеркнул господин Шмалев.