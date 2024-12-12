Радий Хабиров поручил увеличить фонд «фонящих» дорог до 9,5 млрд рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ежегодно увеличивать фонд «фонящих» дорог на 1 млрд. руб. и довести к 2030 году его объем до 9,5 млрд. руб. Поручение он дал на ежегодном послании Курултаю Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«За два года реализации проекта по ремонту "фонящих" дорог отремонтировали 230 км. В следующем году необходимо отремонтировать еще 180 км»,— отметил глава республики.

По инициативе главы в регионе запущена программа ремонта «фонящих» дорог, на которые поступило много жалоб. В этом году в перечень таких дорог вошло 57 объектов общей длиной 183 км. На их ремонт направлено 4,88 млрд руб. Из них 2,3 млрд руб. выделено на обновление региональных и местных дорог протяженностью 114 км, 540 млн руб. направлено на ремонт подъездных дорог к поселкам, 400 млн руб. — дорог в северо-восточных районах, 150 млн руб. — подъездов к СНТ.

Майя Иванова