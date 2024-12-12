Радий Хабиров: нужна незамедлительная реставрация памятника Салавату Юлаеву
Реставрация памятника национальному герою Салавату Юлаеву в Уфе начнется в 2025 году, сообщил глава региона Радий Хабиров во время ежегодного послания депутатам Курултая.
Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ
«И здесь нам нельзя проявлять слабость и безответственность. Мы видим очень серьезные проблемы, угрожающие цедостности памятника, установленные экспертизой. Поэтому надо незамедлительно приступать к работам»,— подчеркнул он.
Глава региона добавил, что спекуляции по поводу того, что памятнику во время реставрации будет нанесен вред, «глупы и недопустимы».