В Челябинске долгосрочная аренда квартир подешевела на 3% за месяц

В ноябре 2024 года средняя цена долгосрочной аренды квартиры в Челябинске составила 28 тыс. руб. в месяц. Это на 3% меньше, чем в октябре, сообщает «Авито Недвижимость».

Стоимость аренды однокомнатных квартиры в Челябинске в ноябре составляла в среднем 25 тыс. руб. в месяц. Количество объявление о сдаче жилья на долгий срок в региональном центре увеличилось на 13% в ноябре по сравнению с октябрем. Спрос на долгосрочную аренду за год вырос на 5%.

В целом по России на рынке долгосрочной аренды жилья предложение за месяц выросло на 5%, а цены снизились на 6%, до 33 тыс. руб. в месяц. Аренда подешевела в 22 из 40 крупнейших городов РФ. Наибольшее снижение средней стоимости зафиксировано в Волгограде (-10%), Калининграде и Новосибирске (-9% в обоих), Саратове и Нижнем Новгороде (-8% в обоих), Твери, Санкт-Петербурге, Томске и Барнауле (-7% в каждом).