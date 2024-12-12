Радий Хабиров объявил о запуске региональной программы «Алга на экспорт!»

Со следующего года в Башкирии стартует региональная программа развития экспорта до 2030 года «Алга на экспорт!». Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров во время ежегодного послания депутатам Курултая.

«Прошу правительство подготовить концепцию создания за рубежом торговых домов для продвижения и реализации продукции башкирских производителей»,— сказал он.

Глава региона сообщил, что Башкирия сотрудничает более чем со 100 иностранными партнерами. Выход предприятий — одна из самых сложных форм ведения экономической деятельности, требующая господдержке, подчеркнул он.

«Рост внешнеторгового оборота в это непростое время будет важнейшим показателем моей оценки работы правительства»,— отметил господин Хабиров.

Наталья Балыкова