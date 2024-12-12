Минфин предложил распространить налоговые льготы на 10-летние договоры ДСЖ

Министерство финансов России предложило продлить налоговые льготы на договоры долевого страхования жизни (ДСЖ) сроком от десяти лет. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Иван Чебесков в интервью «Российской газете». По его словам, в дальнейшем этот период может быть скорректирован.

«Сама базовая идея ДСЖ заключается в том, что человеку лучше иметь защиту всегда, а не только в отдельные периоды жизни. Однако очень большой срок договора может отпугнуть людей при запуске инструмента»,— заявил господин Чебесков.

По его словам, Минфин работает над законопроектом о страховании средств, который будет действовать аналогично программе долгосрочных сбережений. Ожидается, что инициатива в случае одобрения вступит в силу с 1 января 2027 года и ее действие будет распространяться на все договоры ДСЖ, заключенные до этого времени.

Долевое страхование жизни (ДСЖ) представляет собой новый инструмент долгосрочных инвестиций, который начнет действовать с 2025 года. В рамках ДСЖ будет сочетаться классическое страхование жизни и управление вложениями через паи ПИФ. Президент России Владимир Путин 4 декабря поручил разработать законы о госстраховании средств до 2,8 млн руб. и налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни.