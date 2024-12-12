Кадыров сообщил о четырех раненых при уничтожении БПЛА над казармами в Грозном

В Грозном при уничтожении беспилотника над казарменными зданиями спецполка полиции МВД по Чечне легкие ранения получили четверо военнослужащих, которые находились в карауле, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Это третий случай атаки украинских беспилотников на Чечню.

«Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях»,— написал он в Telegram-канале, уточнив, что инцидент произошел сегодня в 0:55 мск.

Господин Кадыров добавил, что сдетонировавший дрон повредил кровлю и выбил стекла. Обломки беспилотного летательного аппарата спровоцировали небольшое возгорание на земле, пожар был оперативно потушен. Здание, по словам главы Чечни, значительных повреждений не получило.

До этого о попытке беспилотника атаковать расположение спецполка полиции в Грозном Рамзан Кадыров сообщал вечером 4 декабря. Первый раз об уничтожении беспилотников в небе над Чечней стало известно 29 октября. Тогда дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. Загорелась крыша университета, никто не пострадал. Рамзан Кадыров после этого заявил, что противникам покажут «такое возмездие, что им не снилось».