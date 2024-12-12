Словакия и соседние с ней страны призвали ФРГ отменить плату за транзит газа

Чехия, Словакия и Австрия призвали Германию отменить с начала 2025-го пошлину за транзит газа по своей территории в связи с истечением контракта на транзит российского газа через Украину в конце этого года. Об этом говорится в соответствующем документе, с которым ознакомилось агентство Reuters. В документе подчеркивается, что сборы в ФРГ увеличивают стоимость энергоносителей, что затрудняет переход на альтернативные источники. Министры энергетики стран—участниц ЕС обсудят этот вопрос на встрече 16 декабря.

«Призываем Германию обеспечить скорейшее принятие поправки об отмене... Крайне важно устранить все барьеры, стоящие на пути наших усилий по диверсификации»,— говорится в тексте, фрагмент которого приводит агентство. Отмечается, что принятие законопроекта о отмене пошлин замедлилось в начале ноября в связи с распадом коалиционного правительства Германии.

Россия заявляла о готовности продолжать поставки топлива в Европу, украинские власти исключали продление соглашения с «Газпромом». В Евросоюзе также не проявляют интереса к продлению соглашения.

Вчера, 11 декабря, стало известно, что Чехия может сохранить исключение из санкций ЕС на импорт продуктов из российской нефти, так как этого добивается Словакия. Прага ранее заявляла о незаинтересованности в подобном импорте.