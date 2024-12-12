Полиция возбудила уголовное дело из-за угроз военкору из Петербурга Сапонькову

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью военному корреспонденту Роману Сапонькову и членам его семьи, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Дело возбуждено по ст. 119 Уголовного кодекса РФ.

Максимальное наказание по названной статье предусматривает наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Правоохранительные органы продолжают розыск подозреваемых, добавили в управлении МВД России.