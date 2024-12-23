Флагман бренда

Свой вариант стола для камерного вечера в кругу друзей предложила датская компания BoConcept, которая уже больше полувека продвигает в мире скандинавский дизайн. Стол Santiago — одна из флагманских моделей бренда. Ее автор — датский дизайнер Мортен Георгсен, давно сотрудничающий с BoConcept, сторонник эстетики функционализма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стол Santiago от BoConcept Фото: BoConcept Стол Santiago от BoConcept Фото: BoConcept Следующая фотография 1 / 2 Стол Santiago от BoConcept Фото: BoConcept Стол Santiago от BoConcept Фото: BoConcept

У Santiago лаконичная округлая форма. Ножка выполнена в форме классической колонны высотой 72 см. Модель раскладывается: благодаря выдвижной панели размер столешницы можно увеличить до 181 см в длину. Для больших приемов BoConcept предлагает вариант Santiago овальной формы на двух опорах-колоннах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стол Santiago от BoConcept

Фото: BoConcept Стол Santiago от BoConcept

Фото: BoConcept

В скандинавском декоре, как известно, широко применяются натуральные материалы и предпочтительны природные цвета. У Santiago основание из дуба, который отлично сочетается с керамической столешницей карамельного оттенка, имитирующей фактуру камня (есть варианты из белой керамики под мрамор, а также из темного и светлого дуба). В BoConcept предлагают выбрать для сервировки посуду в скандинавском стиле в графитовых тонах и оттенках крем-брюле. Композицию дополнят свечи. Их сочетание с точечной подсветкой и гирляндами поможет создать нужное настроение.