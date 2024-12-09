Человека отливают в цифре

В последние годы в мире появилось сразу несколько стартапов и компаний, предлагающих клиентам услуги по созданию цифровых аватаров — виртуальных копий реальных людей, которые способны удешевить и ускорить производство контента. Аналитики предполагают, что рынок подобных услуг в ближайшие десять лет будет расти на 20–30% в год. В свою очередь, российские компании пока только экспериментируют с этой технологией, но аналитики и участники рынка утверждают, что в ближайшее время российские экосистемы будут активнее внедрять подобные решения в процессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минуя тест Войта-Кампфа

Судя по отчетам аналитиков, компании по всему миру уже не только экспериментируют с внедрением цифровых аватаров в бизнес, но и рассчитывают заработать на них. Так, согласно прогнозу PMI (Prophecy Market Insights), по итогам 2024 года объем рынка ИИ-аватаров составит $7,4 млрд, а к 2034 году этот показатель вырастет до $86,57 млрд (CAGR — 31%). Схожие тренды видят и в Market Business Insights: судя по июньскому прогнозу компании, к 2032 году объем этого рынка может достигнуть $57,9 млрд. Драйверами роста в отчетах и прогнозах аналитики называют стремление компаний ускорять и удешевлять производство контента, в том числе маркетингового и обучающего, а также их потребность в том, чтобы делать взаимодействие с пользователем более интерактивным.

Цифровой аватар — это цифровая копия человека, которая создается с помощью специальных сервисов на основе фото- или видеоизображения и записей голоса. Генеративный ИИ, лежащий в основе таких сервисов, позволяет аватару имитировать голос конкретного человека, его мимику и интонации. Для этого сервису нужно «скормить» как можно больше фото- и видеоматериалов со спикером, чью цифровую копию он будет создавать. Чем больше материалов получит сервис, тем качественнее будет копия.

Сегодня на глобальном рынке услуги по созданию цифровых аватаров предоставляют целый ряд компаний. Это, например, канадская Vidyard — она предлагает клиентам создавать реалистичные цифровые аватары, которые, например, могут заменить менеджера по продажам во время общения с клиентами. Другой пример — это Венгерский стартап Colossyan, который в феврале этого года получил $22 млн венчурных инвестиций. Компания создает цифровые аватары для подготовки обучающих видео и тренингов, а также внутренних коммуникаций.

Самая крупная и, пожалуй, наиболее известная компания на рынке — это британская Synthesia, которую в 2017 году основали исследователи и предприниматели Виктор Рипарбелли, Матиас Нисснер, Штеффен Тьеррильд и Лурдес Агапито. Synthesia предлагает своим клиентам создавать реалистичные цифровые аватары, которые затем можно использовать в продажах, маркетинге, обучении, синхронном переводе и т. д. В 2023 году компания привлекла $90 млн инвестиций, причем одним из инвесторов выступила Nvidia. Тогда капитализация компании превысила $1 млрд.

Существует две основные сферы применения цифровых аватаров, перечисляет партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Первая — это клиентский сервис, где взаимодействие с клиентами можно передать цифровым аватарам, способным общаться в голосовом режиме. Это возможно как в онлайн-, так и в офлайн-каналах через киоски и экраны. В эту сторону также развиваются технологии роботов, но создание цифрового аватара для клиентского сервиса пока дешевле, чем создание человекоподобного робота.

Вторая область применения — это сфера развлечений. Здесь аватары могут использоваться в медиа, создавая новые форматы вещания без участия людей. Например, сейчас некоторые ТВ-каналы тестируют возможность запуска цифрового ведущего прогноза погоды. «Также цифровые аватары находят применение в игровой индустрии, где могут выступать в роли игровых персонажей. В многопользовательских играх можно будет полностью принимать свой образ, либо создавать собственный. Такие формы взаимодействия могут значительно расширить игровые возможности»,— добавляет Сергей Кудряшов.

Не повторяй точь-в-точь

Российские компании, судя по данным аналитиков, активно внедряют в процессы генеративный искусственный интеллект. Так, согласно данным исследования «Яков и партнеры» (аналитики опросили 100 технических директоров крупнейших российских компаний в 15 индустриях), 20% компаний-респондентов в РФ уже используют генеративный искусственный интеллект для своих задач в различных бизнес-функциях.

Схожий тренд фиксируют и в интеграторе «К2Тех» — в исследовании от октября этого года (компания опросила порядка 100 топ-менеджеров IT-компаний) говорится, что 34% компаний сейчас внедряют ИИ либо уже используют его для решения бизнес-задач. 18% планируют начать внедрение в течение года, 28% — в течение трех лет.

Но к внедрению цифровых аватаров в продукты, услуги и процессы российские компании, судя по всему, пока относятся настороженно. Как правило, подобные решения внедрялись российскими предприятиями в тестовых, демонстрационных или маркетинговых целях. Например, в сентябре рамках ВЭФ «Сбер» показал 15-секундный дипфейк с участием заместителя председателя банка Станислава Кузнецова, который был озвучен на китайском языке.

Ряд компаний экспериментирует с технологией, но пока только во внутреннем периметре. Так, в ноябре в МТС заявили о том, что компания начала тестирование цифровых аватаров на основе искусственного интеллекта, решение было разработано центром инноваций Future Crew. Цифровые аватары должны будут заменить лекторов на внутренних образовательных курсах МТС. В компании рассчитывают, что решение позволит в три раза увеличить скорость производства и обновления лекционного материала, а также снизить стоимость производства контента за счет уменьшения времени съемки самих лекторов.

Операционный директор онлайн-школы в сфере дизайна и технологий Bang Band Education (входит в Ultimate Education) Владимир Синицын напоминает, что ключевым преимуществом технологии является существенная экономия ресурсов. Впрочем, он не отрицает, что конкретных планов по внедрению цифровых аватаров у компании пока нет.

«Мы изучаем возможности внедрения ИИ-аватаров и внимательно следим за развитием этой технологии. Хотя конкретных планов пока нет, мы рассматриваем потенциал ее применения в будущем. В настоящий момент наш приоритет сосредоточен на других направлениях, однако мы осознаем важность быть в контексте новейших технологических трендов»,— подытожил господин Синицын.

Двойники ищут себе места

Оптимистично на перспективы развития и масштабирования подобных решений смотрит не только Владимир Синицын, но и ряд аналитиков, опрошенных “Ъ”. По их прогнозам, год от года крупнейшие компании на российском рынке будут все активнее внедрять цифровые аватары в различные процессы. Так, заместитель директора технологической практики Kept Алексей Науменко видит это направление перспективным с учетом развития LLM с открытым кодом и ключевым трендом в сфере услуг и продаж — персонализацией предложений и контента (LLM — large language model, программа для распознавания речи и генерации ее в текст).

«ИИ-аватары используют LLM-модели, которые обучаются на персональных данных клиентов из различных источников (исторические данные компаний, социальные сети, датаброкеры) и дают возможность представить персонализированные предложения и услуги каждому клиенту, в зависимости от его потребностей, пола, возраста и предпочтений»,— говорит Алексей Науменко.

Потенциальными драйверами роста числа внедрений подобных решений, по словам господина Кудряшова, может стать желание компаний экспериментировать с технологией для снижения нагрузки на персонал, а также коммерческая выгода: решения будут востребованы там, где можно дешевле и проще донести творческую идею с помощью цифровых аватаров. Например, в производстве контента и видеоигр.

В первую очередь внедрять ИИ-аватары будут экосистемы, у которых есть данные о клиентах из разных сфер жизнедеятельности и которые позволят делать персонализированные предложения своих товаров и услуг на основе этих данных, уверен Алексей Науменко. Также заинтересованность в ИИ-аватарах есть у крупных игроков e-com и обучающих платформ, резюмирует господин Кудряшов.

Гендиректор центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев видит три наиболее понятных сценария применения цифровых аватаров. Во-первых, по его словам, это образование — аватары смогут не только сделать производство контента дешевле и быстрее, но и упросить восприятие новой информации. «Есть простой психологический трюк — мы все лучше воспринимаем новую информацию, если получаем ее от тех, кто нам знаком или известен. Проще говоря, вы быстрее разберетесь в теории относительности, если ее вам будет преподавать цифровой аватар Эйнштейна».

Второй сценарий предполагает использование аватаров в корпоративном секторе, говорит господин Черешнев: «В компаниях, где работает больше 100 человек, сотруднику бывает трудно встретиться с топ-менеджерами. В таком случае можно создать цифровые копии ключевых сотрудников компании, которые смогут в любое время поговорить с работником. Даже в этом случае сотрудник сможет решить такими встречами до 80% своих проблем». И третий сценарий, по словам эксперта,— применение аватаров в кибербезопасности: системы защиты граждан от фрода можно выстроить так, чтобы злоумышленники тратили время на попытки обмануть не настоящего человека, а его цифровую копию.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Александр Мамедов