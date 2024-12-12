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Les Echos: Макрон определится с кандидатурой премьера Франции 12 декабря

Президент Франции Эмманюэль Макрон может назначить нового премьер-министра страны уже сегодня, 12 декабря. Об этом написала газета Les Echos, ссылаясь на источник. О назначении главы правительства может быть объявлено во второй половине дня, после возвращения президента из Польши. Издание отметило, что любой новый премьер рискует столкнуться с трудностями, которые были у предыдущего главы правительства Мишель Барнье, не располагавшего поддержкой в парламенте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Kevin Coombs, Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Kevin Coombs, Reuters

Среди возможных кандидатов Les Echos выделило 73-летнего главу Национального совета перестройки, лидера центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. Другими вероятными кандидатами названы министр вооруженных сил Себастьян Лекорню, а также бывший премьер и экс-глава МВД в президентство Франсуа Олланда (2012—2017 годы), представитель социалистов Бернар Казнёв.

5 декабря господин Макрон в обращении к нации в связи с роспуском правительства Мишеля Барнье пообещал не затягивать с назначением нового премьер-министра, отметив, что новые министры будут представлять все политические силы.

Национальная ассамблея Франции вынесла правительству господина Барнье вотум недоверия после того, как он в обход парламента принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год. Мишель Барнье провел в своей должности всего три месяца, что стало первым подобным случаем в истории современной Франции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ставка против отставки».

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