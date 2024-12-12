Пособия работающих пенсионеров в начале 2025 года проиндексируют на 7,3%

Социальный фонд России (СФР) сообщил о предстоящей индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года. Индексация составит 7,3%, что соответствует коэффициенту инфляции. По данным Росстата, инфляция в ноябре составила 1,43%, последовательно увеличиваясь с начала осени. Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,88% (+0,34% с конца октября).

«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров.— "Ъ") будет производиться <…> с учетом всех индексаций»,— сказано в комментарии на сайте СФР.

Пособия будут увеличены на сумму, которая должна была быть, если бы в 2016 году индексация для работающих пенсионеров сохранилась. Прибавка, которая ожидает часть вышедших на пенсию россиян, будет добавлена к текущим выплатам.

«Максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы»,— отметили в СФР.

О планах возобновить повышение пенсий для работающих россиян президент Владимир Путин объявил в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он добавил, что состояние государственных резервов позволяет вернуть индексацию, и отметил справедливость этого шага.

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