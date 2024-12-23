«Наша миссия — свобода для творчества без ограничений»

Этой осенью в Москве в Малом Толмачевском переулке открылся уникальный музей для детей и взрослых. Третьяковская галерея выступила с инициативой помочь творческому развитию людей с особенностями развития и способствовать их лучшей интеграции в культурную жизнь общества. Таким образом, проект «Лучше вместе», существующий при галерее с 2013 года, вырос в более масштабный — Добрый музей. Здание, где раньше размещались творческие мастерские и лекторий, было отреставрировано и приспособлено под новые нужды. Концепцию и архитектурный проект разработало Бюро Олега Клодта. А реализацией интерьерного решения и мебельным производством занималась российская компания Place Freedom. Его соосновательница Евгения Попова рассказала о своем вкладе в общее дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соосновательница компании Place Freedom Евгения Попова

Фото: Мария Козлова Соосновательница компании Place Freedom Евгения Попова

Фото: Мария Козлова

— На чем специализируется ваша компания?

— Основная деятельность — комплектация интерьеров. Свою миссию мы видим в том, чтобы свободно, без всяких ограничений воплощать идеи дизайнеров и архитекторов — точно, качественно, профессионально, в минимальный срок. Нашей компании уже десять лет. У нас собственное производство на площади 4 тыс. кв. м. Мы объединяем столярные мастерские, металлообработку, производство мягкой мебели, мастерские по работе с натуральным камнем и стеклом. Конструкторский отдел прорабатывает сложные узлы и продумывает монтаж в самых сложных условиях. Мы приглашаем дизайнеров воспользоваться нашим опытом и знаниями для реализации своих идей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Добрый музей» в Москве в Малом Толмачевском переулке

Фото: Роман Панкратов Проект «Добрый музей» в Москве в Малом Толмачевском переулке

Фото: Роман Панкратов

— Кто ваш главный заказчик?

— 99% — это архитекторы и дизайнеры. Наше преимущество в том, что все производственные мощности сосредоточены в одном месте и работают во взаимодействии. Мы гарантируем строгий контроль качества. Наши партнеры ценят возможность отдать заказ в одни руки и получить идеальный результат в точности с согласованными чертежами. Мы реализовали огромное количество проектов, частных и общественных. В этом году нам повезло сотрудничать с Третьяковской галереей по проекту Доброго музея, воплотить все идеи в жизнь.

— Долго ли велась работа?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Добрый музей» в Москве в Малом Толмачевском переулке

Фото: Роман Панкратов Проект «Добрый музей» в Москве в Малом Толмачевском переулке

Фото: Роман Панкратов

— Сроки были очень сжатыми. Подрядчик получил помещения в январе, и, пока мы обсуждали технические чертежи, шел полным ходом ремонт. Благодаря сотрудничеству с Архитектурным бюро Олега Клодта у нас был очень четкий, проработанный план действий. Мы работали на повышенных скоростях — одних только дверей в проекте было 15 штук. Высоких, трехметровых. Речь шла о площади 600 кв. м. Наша компания занималась также производством всей корпусной и мягкой мебели. Мы закончили свою работу 12 июня. Музей открылся для широкой публики 1 сентября.

— Как организовано пространство?

— Выставочные залы, мастерские для проведения творческих программ, лекторий, тихая комната для эмоциональной разгрузки и другие помещения. В постоянной экспозиции — работы учеников, созданные в течение года на занятиях в студии галереи. Важно понимать, что интерьеры продуманы для комфорта людей с различными потребностями. Было проведено много технической работы. Всем занимались отечественные специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Добрый музей» в Москве в Малом Толмачевском переулке

Фото: Роман Панкратов Проект «Добрый музей» в Москве в Малом Толмачевском переулке

Фото: Роман Панкратов

— Что можете сказать о качестве? Как, по вашим наблюдениям, развивается российское мебельное производство?

— На нашем производстве работают около 100 специалистов. И я вижу, какие изменения произошли за эти годы. Если раньше российский дизайн был недооценен и не востребован, то сегодня ситуация значительно улучшилась. Я вижу активный интерес к теме. Выросло новое поколение дизайнеров. Российские производители достаточно гибкие, хорошо знают рынок, контекст и предлагают индивидуальный подход к каждому клиенту, что особенно важно. Сырье в России очень качественное. А значит, есть возможность произвести штучные вещи, которые останутся на века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Freedom Place Фото: Freedom Place

Евгения Попова