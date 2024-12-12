0,48 процента составила инфляция в России на неделе с 3 по 9 декабря, сообщил Росстат. Таким образом, показатель несколько снизился — после 0,5% в период с 26 ноября по 2 декабря. Также статведомство подсчитало размер инфляции в ноябре — 1,43% после 0,75% в октябре. За январь—ноябрь цены выросли на 8,09%. Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября. Продовольственные товары в ноябре подорожали на 2,33% (в годовом выражении — на 9,85%), непродовольственные — на 0,51% (5,71%), услуги — на 1,31% (11,41%). С учетом недельных данных, по состоянию на 9 декабря инфляция с начала года составила уже 8,76%, превысив, таким образом, действующий прогноз ЦБ (8–8,5%).