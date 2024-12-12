Главные анонсы 12 декабря

В Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам.

В Москве в МГТУ имени Баумана пройдет заседание Совета глав правительств СНГ, в котором примет участие председатель правительства России Михаил Мишустин.

12 и 13 декабря в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Участвует председатель правительства России Михаил Мишустин.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Центральный районный суд Челябинска проведет предварительное заседание по иску Генпрокуратуры к экс-владельцам «Макфы» и аффилированным с ними лицам о взыскании 18,171 млрд руб., а также доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт».

Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке рассмотрит апелляционные жалобы на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генпрокуратуры 17,4 млрд руб. с ряда дальневосточных рыбопромышленников, среди которых и «крабовый король» Дмитрий Дремлюга.

2-й Западный окружной военный суд огласит приговор бывшей белгородской чиновнице Виктории Шинкарук по делу о подготовке теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах.

Савеловский суд Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской.

Окружной суд Хельсинки проведет заседание по делу в отношении гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского), обвиняемого в пяти военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014-2015 годах.

В Уилмингтоне окружной суд штата Дэлавэр, как ожидается, огласит приговор сыну президента страны Хантеру Байдену по делу о предоставлении ложных сведений при покупке оружия и незаконном владении им. 11 июня жюри присяжных признало его виновным по всем трем пунктам обвинения.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии проведет экстренное заседание по запросу украинской стороны, чтобы обсудить «последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС».

В США будет объявлен «Человек года» по версии журнала Time.

В Брюсселе состоится беседа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросу увеличения расходов организации.

В Варшаве президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. В повестке переговоров будет ситуация вокруг конфликта на Украине.

Китай посетит с визитом министр иностранных дел Египта Бадра Абдель Ати.

В Берлине министры иностранных дел нескольких европейских стран обсудят ситуацию в Сирии, а также события на Украине.

Министры внутренних дел государств ЕС обсудят ситуацию в Сирии и ее возможные последствия для Европы.

В Лондоне королевский суд района Вулвич, как ожидается, огласит приговор бывшему военнослужащему британской армии Дэниелу Халифу, признанному виновным в шпионаже в пользу Ирана.

Европейский центральный банк объявит уровень процентных ставок на ближайшее время.

Швейцарский национальный банк объявит уровень процентных ставок на ближайшее время.

12 декабря запланирована расстыковка американского космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией.