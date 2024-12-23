Трендовое сочетание

Российский бренд мебели для ванных комнат представил свою коллекцию-бестселлер «Сканди» в сочетании белого глянца и натуральных древесных текстур. Благодаря широкому размерному ряду и нейтральным оттенкам дерева светлых и темных тонов мебель будет гармонично смотреться как в просторной, так и в небольшой ванной комнате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

Коллекция включает тумбу под раковину, зеркальный шкаф, шкаф-колонну с зеркальным фасадом и полуколонну. Они впишутся в помещение в любом стиле, даже с готовым оформлением. А если обставлять этой мебелью ванную полностью, то на этапе 3D-визуализации проекта можно составить ансамбль, учитывающий любые стилистические пожелания заказчиков. Производитель гарантирует высокое качество: например, благодаря защитному покрытию белоснежные фасады со временем не потрескаются и не потускнеют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

Серия выпускается в размерах 45, 55, 70 и 90 см и включает тумбы в напольном и подвесном вариантах. Тумбы идеально сочетаются с раковиной бренда Santek (модель «Адриана»), что позволяет сразу собрать комплект для ванной комнаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton Мебель для ванной AQUATON

Фото: Aquaton

В зеркальном шкафу коллекции «Сканди» есть открытая ниша для косметических средств, которые всегда должны быть под рукой, и стеклянные полочки, которые можно разместить на разной высоте.

На все изделия линейки дается трехлетняя гарантия, а прослужат они не меньше десяти лет.

Марина Волкова