Госдума одобрила создание попечительского совета РАН

Госдума приняла в первом чтении президентский проект поправок к закону о Российской академии наук (РАН), создающий попечительский совет в ее структуре. В орган войдет до 20 членов, в том числе глава РАН. Совет возглавляет президент РФ; он же определяет остальных его членов «с учетом предложений президиума РАН». В компетенции попечительского совета входит рассмотрение приоритетных направлений деятельности РАН, создание и ликвидация региональных отделений академии, определение предельного числа членов РАН, «содействие продвижению достижений» российских ученых. Предложения по этим темам, согласно тексту поправок, на заседания попечительского совета должен выносить президиум академии или ее президент, а совет — согласовывать их.

В мае 2024 года с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину создать подобный орган обратились сами ученые. Инициатива была высказана по итогам общего собрания РАН (высший орган управления академии). Президент РАН Геннадий Красников заявил в Госдуме, что желал бы видеть членами попечительского совета академии премьер-министра РФ, вице-премьеров, членов обеих палат парламента, а также руководителей «Росатома» и «Роскосмоса». Представители религиозных организаций, считает господин Красников, в совет не войдут.

Помимо этого поправками также уточняется порядок назначения глав научных институтов, которые до принятия закона о РАН в 2013 году были подведомственны Минздраву и Минсельхозу (а затем перешли к Минобрнауки). Сейчас руководители таких организаций избираются коллективом из перечня, одобренного президиумом РАН и кадровой комиссией Совета при президенте РФ по науке и образованию. Этот порядок предлагается упростить: выборы глав институтов по-прежнему будет проводить коллектив, но перечень кандидатов одобрит комиссия по кадровым вопросам РАН. Академик РАН Алексей Хохлов обращает внимание, что в случае принятия поправок этот механизм выборов распространится на все институты, «исторические связанные с РАН на момент 2013 года». Речь идет об организациях, оставшихся в ведении Минздрава и Минсельхоза и до сих пор не перешедших к Минобрнауки.

Иван Тяжлов