Экс-главред «Новой газеты» сфотографировался у здания ТАСС после сообщения об отъезде из РФ

Сегодня днем, 11 декабря, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (объявлен Минюстом иноагентом) покинул Россию. После этого вечером господин Муратов (объявлен Минюстом иноагентом) сфотографировался перед зданием ТАСС на Тверском бульваре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом) на фоне здания ТАСС

Фото: «Новая газета» Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом) на фоне здания ТАСС

Фото: «Новая газета»

На опубликованной Telegram-каналом «Новой газеты» фотографии бывший главред стоит перед зданием, держа в руках распечатанный материал о своем отъезде. ТАСС утверждал, что он покинул страну после допроса по уголовному делу в отношении своего бывшего заместителя Кирилла Мартынова (объявлен Минюстом иноагентом).

Несколькими часами ранее «Новая газета» публиковала комментарий своего бывшего главреда по поводу публикации ТАСС. «Выражаю соболезнование коллегам, которые вынуждены пользоваться информационными помойками»,— сказал нобелевский лауреат.

Дело в отношении объявленного иноагентом Кирилла Мартынова, о котором писал ТАСС, касается организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). По нему господин Мартынов (объявлен Минюстом иноагентом) был объявлен в розыск и заочно арестован. Кирилл Мартынов (объявлен Минюстом иноагентом) возглавил «Новую газету Европа» (признана нежелательной) в апреле 2022 года после приостановки работы редакции «Новой газеты» с 28 марта 2022 года. Проживает за пределами РФ.