Повторение — мать привлечения

Минфин закрепил успех предшествующей недели, вновь разместив ОФЗ с переменным купоном на 1 трлн руб. С учетом меньшего спроса на облигации с постоянным купоном суммарный объем привлечения аукционного дня превысил 940 млрд руб., второй результат в истории рынка. Основными покупателями выступили госбанки, в частности, ВТБ. Для того чтобы купить новые ОФЗ, госбанки могли воспользоваться средствами, привлеченными от ЦБ по сделкам репо — под залог бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Интерес к новому выпуску ОФЗ с переменным купоном Минфина, предложенному инвесторам в среду, 11 декабря, вырос в сравнении с дебютным размещением аналогичного выпуска на предшествующей неделе (см. “Ъ” от 5 декабря). По итогам сбора заявок суммарный спрос на бумагу составил 1,84 трлн руб., обновив рекорд по этому показателю, установленный неделей ранее (1,59 трлн руб.). Как и в прошлый раз, Минфин удовлетворил заявки на весь объем выпуска, 1 трлн руб.

Завершившийся аукцион оказался более выгодным для Минфина, чем на прошлой неделе. Средневзвешенная цена отсечения по сделкам выросла с 93,52% до 93,98%. В результате выручка превысила 940,4 млрд руб., улучшив рекордный показатель прошлого аукциона на 4,7 млрд руб. Вместе с тем заметно сократился интерес инвесторов к аукциону по ОФЗ с фиксированным купоном, объем размещения которых упал более чем вдвое, до 12,3 млрд руб. Суммарный объем привлечения не дотянул до показателя прошлой недели (958 млрд руб.), составив 952,7 млрд руб.

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По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, на долю 20 крупнейших заявок объемом 20–38 млрд руб. пришлось около 38% от объема размещения. Еще около 60% пришлось на 91 заявку на 1–16 млрд руб. Но, как и в прошлый раз, большая часть таких заявок была выставлена отдельными крупными госбанками. «Как и на прошлой неделе, госбанки могли дробить заявки, а не выставлять крупные лоты в сотни миллиардов рублей»,— отмечает собеседник “Ъ” на денежном рынке. «Мы заинтересованы в покупке таких бумаг и участвовали в обоих аукционах»,— отметили в ВТБ. Ранее глава госбанка Андрей Костин подтвердил факт участия в предыдущем аукционе на 340 млрд руб. В Сбербанке и Газпромбанке, как и на прошлой неделе, не ответили на запрос “Ъ”.

В пользу активного участия крупных банков в аукционе ОФЗ говорит и привлечение ими значительного объема средств. В понедельник в рамках месячного аукциона репо ЦБ предоставил банкам 850 млрд руб. при общем лимите 1 трлн руб. Средневзвешенная ставка составила 21,1% годовых. «Ситуация напоминает четвертый квартал 2020 и 2022 годов, когда Минфин также занимал 2–3 трлн руб. посредством ОФЗ-флоатеров для финансирования дефицита бюджета, а ЦБ предоставлял банкам дополнительную ликвидность посредством месячного репо под залог ОФЗ»,— напоминает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Для выполнения программы заимствований Минфин совместно с ЦБ предложили участникам рынка достаточно привлекательные условия по новым выпускам ОФЗ, а также запустили инструменты привлечения финансирования под аукционы.

В рамках сделок репо сторона, привлекающая денежные средства, по сути, оплачивает не всю ставку, а только разницу между стоимостью привлечения денег и доходностью облигаций, выступающих обеспечением, отметил аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Василенко.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, операция покупки нового флоатера с фондированием через аукцион репо дает положительную маржу около 3 процентных пунктов (п. п.). «При завершении месячного репо банки могут перейти на аукционы постоянного действия со ставкой КС+1 п. п., в результате чего их маржа по данной операции с ОФЗ-ПК снизится примерно до 2 п. п.»,— считает эксперт.

С учетом того, что Минфин почти на 96% выполнил годовой план по заимствованию, аналитики не ждут размещений новых выпусков флоатеров. Для выполнения годового плана, по оценке Александра Ермака, в оставшиеся две недели достаточно будет занимать по 53 млрд руб. «Благодаря аукционам репо банки смогут помочь Минфину занять необходимые средства посредством ОФЗ и профинансировать дефицит бюджета, а также уверенно пройти через колебания ликвидности в конце года»,— отмечает Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев